Penélope Cruz se suma al universo de Toy Story 5 con un cameo de voz para la versión en español de la nueva película de Disney y Pixar. La actriz española interpretará a Flamenco, un juguete olvidado por la llegada de la tecnología, en una entrega que también contará con la participación de Bad Bunny y Bizarrap.

Según informaron Disney y Pixar, Flamenco forma parte de una comunidad de juguetes abandonados que viven en una casita olvidada del jardín. Su historia encaja con el gran conflicto de esta nueva película: el choque entre los juguetes tradicionales y los dispositivos electrónicos que ahora compiten por la atención de los niños.

En un video promocional, Cruz explicó que disfrutó mucho el proceso de grabación. “Soy la voz del Flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología”, dijo la actriz, ganadora del Óscar y una de las figuras españolas más reconocidas en Hollywood.

Nuevas voces para una saga histórica

La llegada de Penélope Cruz no es la única novedad en el reparto de voces. Bad Bunny interpretará a Pizza con Gafas de Sol, mientras que Bizarrap dará vida a Gnomo de Jardín. Ambos artistas forman parte de una estrategia que conecta la saga con públicos más jóvenes y con una audiencia latina cada vez más importante para los grandes estudios.

La presencia de Bad Bunny y Bizarrap también refuerza el atractivo internacional de Toy Story 5. El cantante puertorriqueño y el productor argentino son dos de los nombres más reconocidos de la música latina actual. Su participación puede darle a la versión en español un impulso especial en América Latina y entre el público hispano en Estados Unidos.

Los juguetes frente a la tecnología

En esta nueva historia, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla deberán enfrentar un reto muy actual. La amenaza se llama Lilypad, una tableta electrónica con forma de rana que empieza a captar toda la atención de Bonnie.

El conflicto toca una idea sencilla, pero efectiva: ¿qué pasa con los juguetes cuando la tecnología ocupa el centro de la vida infantil? Esa pregunta le permite a Pixar volver a una de las claves emocionales de la saga: el miedo a ser olvidado.

Desde su estreno en 1995, Toy Story ha explorado la relación entre los niños, sus juguetes y el paso del tiempo. Ahora, la quinta entrega mira hacia una preocupación contemporánea, sin abandonar el tono familiar que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial.

El regreso de Pixar a una franquicia querida

La película llegará a los cines el 17 de junio. Estará dirigida por Andrew Stanton, ganador de dos premios Óscar y conocido por Finding Nemo y Finding Dory. La codirección estará a cargo de Kenna Harris, quien trabajó en Ciao Alberto.

Además, la banda sonora volverá a estar en manos de Randy Newman, compositor ganador del Óscar y una pieza esencial en la identidad emocional de la saga. Su música ha acompañado algunos de los momentos más recordados de Toy Story desde la primera película.

La franquicia comenzó en 1995 con un logro histórico: fue el primer largometraje animado realizado completamente por computadora. Luego llegaron Toy Story 2 en 1999, Toy Story 3 en 2010 y Toy Story 4 en 2019. Las dos últimas superaron los mil millones de dólares en taquilla mundial.

Con Toy Story 5, Disney y Pixar apuestan por una mezcla conocida, pero poderosa: nostalgia, nuevas voces, humor familiar y una historia que habla de cómo cambian los niños y también los objetos que los acompañan. Esta vez, el gran rival no será otro juguete, sino la tecnología que amenaza con dejar atrás a toda una generación de muñecos.