El hallazgo de un caso de mosca barrenadora en Texas encendió las alarmas entre autoridades sanitarias y productores ganaderos de Estados Unidos, debido al riesgo que este parásito representa para los rebaños y otros animales de sangre caliente.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, advirtió que la plaga puede causar daños graves al ganado, ya que deposita sus huevos en heridas abiertas. Cuando las larvas nacen, se alimentan del tejido vivo del animal, lo que puede provocar lesiones severas y, si no se trata a tiempo, incluso la muerte.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, APHIS, señaló que las infestaciones no atendidas pueden matar a un animal en un periodo de una a dos semanas. Por eso, la agencia considera a la mosca barrenadora una de las amenazas sanitarias más serias para la ganadería.

Una plaga que ya había sido erradicada

La mosca barrenadora fue erradicada de Estados Unidos en la década de 1960 mediante un programa basado en la liberación de insectos estériles. Sin embargo, las autoridades han seguido con atención su avance en Centroamérica y México, donde se han registrado brotes en años recientes.

El nuevo caso en Texas genera preocupación porque el estado tiene el mayor inventario de ganado vacuno del país, con más de 12 millones de cabezas. También es una pieza clave en la producción nacional de carne de res.

Cualquier amenaza sanitaria en sus ranchos o corrales de engorde puede tener efectos económicos importantes, no solo para productores locales, sino también para exportadores, distribuidores y consumidores.

Riesgo económico para el sector ganadero

Según el USDA, la presencia de la mosca barrenadora puede provocar pérdidas económicas significativas. Entre los riesgos están la muerte de animales, la reducción de la producción ganadera y el aumento de los costos de vigilancia, control y tratamientos veterinarios.

La preocupación no es exagerada. Una infestación establecida podría obligar a reforzar medidas sanitarias, limitar movimientos de ganado y elevar los gastos para productores que ya enfrentan altos costos operativos.

En un estado como Texas, donde la ganadería forma parte central de la economía agrícola, el impacto podría extenderse rápidamente si no se controla a tiempo.

Llamado a ganaderos y veterinarios

Las autoridades mantienen medidas de monitoreo y contención para evitar que el parásito se propague.

El USDA y APHIS pidieron a ganaderos, veterinarios y trabajadores del sector reportar de inmediato cualquier caso sospechoso. La detección temprana será clave para impedir que la mosca barrenadora en Texas se establezca nuevamente en territorio estadounidense.

Los signos de alerta pueden incluir heridas que no sanan, presencia de larvas, irritación intensa o cambios visibles en el comportamiento del animal.

El mensaje de las autoridades es directo: actuar rápido puede marcar la diferencia entre un caso aislado y una amenaza mayor para la industria ganadera.

Por ahora, el caso mantiene al sector en vigilancia. Texas tiene demasiado en juego para tratar esta plaga como un problema menor.