American Airlines ajustó a la baja sus previsiones de beneficios para 2026, en un contexto marcado por el aumento en los precios del combustible impulsado por el conflicto en Oriente Medio.

La aerolínea anticipa un incremento superior a los 4.000 millones de dólares en sus gastos operativos debido al encarecimiento del combustible, un factor clave en la rentabilidad del sector.

American Airlines y sus previsiones para 2026

La compañía estima ahora una ganancia ajustada por acción de aproximadamente 1,10 dólares, lo que representa una caída significativa frente al rango proyectado en enero, cuando esperaba entre 1,70 y 2,70 dólares por acción.

Este ajuste refleja el impacto directo de los costos energéticos en sus resultados financieros.

Impacto del combustible en la industria aérea

El precio del combustible para aviones se ha disparado desde el inicio de la guerra en Irán en febrero, generando presión sobre las aerolíneas a nivel global.

American Airlines advirtió que la volatilidad prolongada en estos costos podría afectar tanto la demanda de los consumidores como su liquidez y desempeño operativo.

La compañía subrayó que su modelo de negocio depende en gran medida del acceso a combustible a precios estables.

Resultados financieros recientes

A pesar de este panorama, la aerolínea reportó ingresos récord de 13.900 millones de dólares en el primer trimestre y redujo su deuda a 34.700 millones, su nivel más bajo desde 2015.

El director ejecutivo, Robert Isom, se mostró confiado en la capacidad de la empresa para adaptarse a las condiciones del mercado.

“La clave está en equilibrar la oferta y la demanda. Ajustaremos nuestros vuelos si es necesario”, afirmó.

Un escenario incierto para el sector

Otras aerolíneas, como United Airlines, también han comenzado a revisar sus proyecciones ante el aumento de los costos energéticos.

El entorno actual plantea un desafío para la industria, que debe gestionar el alza del combustible sin afectar de manera significativa la demanda de viajes.

Por ahora, el desempeño del sector dependerá en gran medida de la evolución del conflicto y del comportamiento de los precios del petróleo en los próximos meses.