El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha ordenado a la Armada intensificar las operaciones en el estrecho de Ormuz, incluyendo ataques contra embarcaciones que estén desplegando minas en la zona.

La instrucción, difundida a través de su red social Truth Social, forma parte de la estrategia estadounidense para mantener el control de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Escalada en el estrecho de Ormuz

Trump afirmó que cualquier embarcación implicada en la colocación de minas será atacada sin excepción.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir a toda embarcación que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda”, señaló.

El mandatario también hizo referencia al estado de las fuerzas navales iraníes, asegurando que gran parte de su flota ha sido neutralizada.

Una vía clave para el comercio global

El estrecho de Ormuz es una arteria estratégica por la que transita una parte significativa del petróleo mundial, lo que convierte cualquier incidente en la zona en un factor de alto impacto para los mercados internacionales.

La presencia de minas navales representa una amenaza directa para el tráfico marítimo, por lo que Estados Unidos ha reforzado las labores de desminado.

Mayor presión en medio del conflicto

La decisión se produce en un contexto de tensión creciente entre Washington y Teherán, con operaciones militares y bloqueos navales que han aumentado la incertidumbre en la región.

El anuncio de Trump sugiere una postura más agresiva, con el objetivo de asegurar la navegación en la zona y limitar la capacidad operativa de Irán.

Por ahora, la situación en el estrecho continúa siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto, con repercusiones que van más allá del ámbito militar y afectan directamente a la economía global.