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Lamine Yamal se pierde LaLiga por lesión pero llegará al Mundial

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El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, en el momento de lesionarse durante el partido de la jornada 33 de LaLiga ante el Celta de Vigo. EFE/Enric Fontcuberta

La lesión de Lamine Yamal obligará al joven talento del FC Barcelona a perderse el tramo final de LaLiga, aunque no compromete su participación con la selección española en el próximo Mundial.

El club confirmó que el jugador sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, tras resentirse durante el partido ante el Celta, en el que marcó el gol de la victoria desde el punto de penalti.

Lesión de Lamine Yamal lo deja fuera de LaLiga

La lesión de Lamine Yamal será tratada de forma conservadora, una decisión que apunta a una recuperación sin intervención quirúrgica.

Este tipo de dolencias suele implicar un tiempo de baja de entre cuatro y ocho semanas, lo que le impedirá disputar los seis partidos restantes del campeonato.

El Barcelona afrontará ese tramo final sin el extremo, en encuentros clave ante Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

El Mundial sigue en el horizonte

Pese a la lesión de Lamine Yamal, el club mantiene el optimismo respecto a su presencia en el Mundial.

España debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde, y los plazos de recuperación encajan con una posible reaparición a tiempo para la competición.

Un contratiempo en una temporada destacada

Esta es la segunda lesión del jugador en la temporada, tras haber sufrido anteriormente problemas de pubalgia que ya lo alejaron de varios partidos.

En su ausencia durante ese periodo, el Barcelona logró mantener un rendimiento sólido, con cinco victorias y una sola derrota.

Ahora, con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, el equipo deberá gestionar el cierre del campeonato sin una de sus piezas más desequilibrantes.

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