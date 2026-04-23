Las lesiones de Güler y Militao han encendido las alarmas en el Real Madrid en un momento clave de la temporada.

El club confirmó que ambos jugadores presentan problemas musculares en el bíceps femoral, el turco en la pierna derecha y el brasileño en la izquierda, tras el partido ante el Alavés.

Lesiones de Güler y Militao tras el partido ante Alavés

Militao tuvo que abandonar el campo antes del descanso después de sentir molestias tras un remate, mientras que Güler terminó el encuentro, pero comenzó a notar dolor horas más tarde.

Las pruebas médicas confirmaron el diagnóstico en ambos casos, lo que obligará a los dos futbolistas a parar en el tramo final del curso.

Militao vuelve a sufrir problemas físicos

En el caso del central brasileño, se trata de su tercera lesión muscular en la temporada.

Militao venía recuperando ritmo tras una larga ausencia en la que se perdió 24 partidos oficiales. En sus últimos encuentros había dejado buenas sensaciones, incluso marcando gol en su regreso ante el Mallorca.

También sumó minutos en la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Bayern Múnich, donde volvió a tener protagonismo antes de recaer.

Güler, con mejor pronóstico

A diferencia de Militao, Güler ha tenido mayor continuidad durante la temporada y su lesión no parece tan preocupante.

El tiempo estimado de recuperación para ambos jugadores oscila entre tres y cuatro semanas, lo que permitiría su regreso antes de compromisos internacionales importantes.

El Mundial en el horizonte

Las lesiones de Güler y Militao llegan en un momento delicado, con el Mundial cada vez más cerca.

En el caso de Brasil, la posible ausencia o falta de ritmo de Militao sería un problema para Carlo Ancelotti, quien cuenta con él como una pieza clave en defensa.

Por su parte, Güler no debería tener inconvenientes para recuperarse a tiempo y estar disponible con la selección de Turquía.

El Real Madrid, mientras tanto, tendrá que gestionar el cierre de la temporada sin dos jugadores importantes en su plantilla.