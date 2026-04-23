El papa León XIV no tiene previsto viajar a Estados Unidos, según confirmó su hermano John Prevost, quien desmintió versiones recientes sobre una supuesta cancelación de una visita al país.

En una entrevista con NBC en Chicago, Prevost aclaró que el pontífice nunca tuvo programado un viaje a territorio estadounidense este año.

Papa León XIV y Estados Unidos en medio de tensiones políticas

La aclaración llega en un contexto marcado por diferencias entre el papa León XIV y el presidente Donald Trump, especialmente tras las críticas del pontífice sobre el conflicto en Irán.

Trump reaccionó calificando al papa como “terrible en política exterior”, lo que generó cuestionamientos incluso dentro de su propia base política.

Pese a la controversia, el líder de la Iglesia católica ha evitado escalar el conflicto y ha reiterado su enfoque en mensajes de paz.

Un mensaje centrado en la paz

John Prevost explicó que su hermano no busca entrar en debates políticos, sino mantenerse fiel a los principios de la Iglesia.

“Habla en favor de la paz y la igualdad para todas las personas. Ese es su mensaje”, señaló.

El propio papa ha asegurado anteriormente que no teme a la administración estadounidense y que no tiene interés en prolongar la discusión.

Una relación cercana pese a la distancia

El hermano del pontífice también reveló que mantienen una comunicación frecuente, incluso durante viajes oficiales.

Según contó, las llamadas suelen darse sin previo aviso debido a las diferencias horarias, pero reflejan una relación cercana que se ha mantenido intacta pese a las responsabilidades del cargo.

Detalles personales que humanizan al pontífice

Entre anécdotas, Prevost mencionó que el papa sigue recibiendo regalos de seguidores, incluyendo grandes cantidades de Peeps, un dulce típico en Estados Unidos.

Bromeó con que ya tiene suficientes para toda la temporada, dejando ver un lado más cotidiano del líder religioso.

Mientras tanto, el papa León XIV continúa centrado en su agenda internacional, sin planes inmediatos de visitar Estados Unidos.