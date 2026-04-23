Austin Butler y Michael B. Jordan encabezarán el reparto de la nueva película Miami Vice’85, una adaptación cinematográfica de la icónica serie policial de los años 80 que marcó una era en la televisión estadounidense.

La producción, respaldada por Universal Pictures, tiene previsto su estreno el 6 de agosto de 2027 y buscará recuperar el estilo visual y narrativo que convirtió a la serie original en un fenómeno cultural.

La película Miami Vice 2027 apuesta por nuevas estrellas

Según informó Deadline, Butler dará vida a Sonny Crockett, mientras que Jordan interpretará a Ricardo “Rico” Tubbs, dos detectives encubiertos que operan en el sur de Florida enfrentando redes de narcotráfico y crimen organizado.

La historia tomará como base el episodio piloto y los primeros capítulos de la serie, conocidos por su mezcla de acción, estética sofisticada y una visión más estilizada del mundo policial.

Un clásico que vuelve al cine

La serie original se convirtió en un referente no solo por sus tramas, sino también por su impacto cultural, especialmente por el estilo visual, la música y la moda que definieron la década.

No será la primera vez que la franquicia llegue a la gran pantalla. En 2006, el director Michael Mann ya llevó Miami Vice al cine con Colin Farrell y Jamie Foxx como protagonistas.

Dos carreras en pleno auge

Michael B. Jordan llega a este proyecto tras ganar el Óscar a mejor actor por su papel en Sinners, consolidándose como una de las figuras más influyentes de Hollywood. Además, continúa desarrollando proyectos como director y productor.

Por su parte, Austin Butler sigue sumando papeles relevantes tras su nominación al Óscar por interpretar a Elvis Presley, con participaciones recientes en grandes producciones como Dune: Parte Dos.

Con este nuevo proyecto, ambos actores se colocan al frente de una de las apuestas más ambiciosas para revivir un clásico que, claramente, Hollywood no piensa dejar descansar en paz todavía.