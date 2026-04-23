La película México 86, protagonizada por Diego Luna, llegará a Netflix el próximo 5 de junio, pocos días antes del inicio del Mundial de 2026 en Ciudad de México.

El anuncio vino acompañado del primer adelanto del filme, que revive uno de los capítulos más recordados en la historia del fútbol, pero desde una perspectiva distinta.

La película México 86 muestra lo que no se vio del Mundial

En esta producción, Diego Luna interpreta a Martín de la Torre, un funcionario que lucha por lograr que México sea sede del Mundial de 1986 por segunda vez.

Aunque el torneo es recordado por lo ocurrido en la cancha, incluyendo el triunfo de Argentina y los icónicos goles de Diego Maradona, la historia se centra en lo que ocurrió fuera del estadio.

El guion, escrito por Daniel Krauze y Gabriel Ripstein, plantea una mirada hacia las negociaciones políticas y económicas que hicieron posible el evento.

Un enfoque en el poder y la influencia

La trama también incorpora figuras clave del poder en México, como Emilio Azcárraga, entonces presidente de Televisa, interpretado por Daniel Giménez Cacho.

El personaje es presentado como una figura influyente dentro de la industria del entretenimiento, reflejando el peso que tuvo la televisión en la organización del torneo.

Un reparto destacado

Además de Luna y Giménez Cacho, la película cuenta con la participación de Karla Souza, Memo Villegas, Álvaro Guerrero y Juan Pablo Fernández.

Aunque no se han revelado todos los detalles de sus personajes, forman parte de una producción que apuesta por combinar historia, política y deporte.

Un momento clave en la historia del fútbol

El Mundial de 1986 se disputó en México después de que Colombia renunciara a organizarlo por no cumplir con los requisitos exigidos por la FIFA.

Décadas después, ese episodio regresa al cine con una narrativa que busca explicar cómo se gestó uno de los torneos más recordados, más allá de lo que ocurrió en el campo de juego.

Netflix apuesta así por una de sus producciones mexicanas más esperadas, justo en el contexto del regreso del Mundial al país en 2026.