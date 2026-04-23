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Jalisco se declara listo para el Mundial 2026 e invita al rey Felipe VI

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, habla durante una entrevista con EFE este jueves, en Guadalajara (México). Lemus afirmó que el estado está "completamente preparado" para ser sede del Mundial de Fútbol, y afirmó que sería un "honor y un privilegio" que viajase a Guadalajara el rey de España, Felipe VI, para asistir al partido entre España y Uruguay a finales de junio que tendrá lugar en la capital del estado. EFE/Francisco Guasco

Jalisco se declara listo para el Mundial 2026, según afirmó su gobernador, Pablo Lemus, quien aseguró que el estado está completamente preparado para recibir a miles de visitantes durante el torneo.

En entrevista con EFE, el mandatario destacó que Guadalajara ofrecerá una experiencia que dejará huella en quienes asistan a los partidos.

Jalisco Mundial 2026, una apuesta segura

Lemus aseguró que la organización del evento no le genera preocupación y que los preparativos avanzan conforme a lo previsto.

“Estoy muy tranquilo. No hay nada que me quite el sueño. Todos los visitantes se van a ir enamorados de la ciudad y del estado”, afirmó.

Guadalajara será sede de cuatro encuentros, incluido el partido entre España y Uruguay el próximo 26 de junio.

Invitación al rey Felipe VI

En ese contexto, el gobernador extendió una invitación formal al rey de España, Felipe VI, para que asista al encuentro.

“Sería un privilegio y un gran honor que el rey visitara Jalisco”, señaló, al tiempo que destacó los lazos históricos entre México y España.

Infraestructura con impacto a largo plazo

El gobierno estatal también subrayó que las obras impulsadas con motivo del Mundial no solo responden al evento, sino que dejarán beneficios duraderos.

Lemus explicó que los proyectos de infraestructura buscan posicionar a Jalisco a nivel global, utilizando el torneo como una oportunidad estratégica.

Contexto de relaciones entre México y España

Las declaraciones del gobernador se producen en un momento de acercamiento diplomático entre ambos países.

El reciente viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a España, donde se reunió con Pedro Sánchez, ha sido interpretado como un paso hacia la normalización de las relaciones tras tensiones recientes.

Con el Mundial en el horizonte, Jalisco busca consolidarse no solo como sede deportiva, sino como un punto clave en el escenario internacional.

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