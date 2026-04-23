Una familia migrante en Texas será liberada tras pasar casi un año detenida en un centro para familias, luego de que un juez federal ordenara su excarcelación.

La decisión beneficia a Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, quienes permanecían retenidos en el centro de Dilley desde junio del año pasado mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo.

Familia migrante en Texas logra liberación tras fallo judicial

El juez del Distrito Oeste de Texas, Fred Biery, aceptó la recomendación de una jueza de instrucción que consideró que la detención prolongada vulneraba sus derechos.

La resolución concede el recurso de habeas corpus presentado por los abogados de la familia, quienes argumentaron que el Gobierno violó el debido proceso.

Un caso marcado por acusaciones indirectas

La familia fue detenida después de que el exesposo de El-Gamal fuera vinculado a un ataque contra una manifestación en Colorado.

Sin embargo, tanto la madre como sus representantes legales han sostenido que no tenían conocimiento de los hechos, una versión que fue respaldada por un agente del FBI ante un tribunal.

Impacto en los menores detenidos

La jueza que revisó el caso advirtió sobre los efectos negativos de la detención prolongada, especialmente en los niños.

“Cada día adicional que un niño pasa detenido aumenta el riesgo de efectos graves en su desarrollo”, señaló en su recomendación.

La familia incluye menores de 5, 9 y 16 años, además de una hija de 18 que fue separada del resto durante su estancia en el centro.

Condiciones bajo cuestionamiento

Durante su tiempo en Dilley, la familia denunció falta de atención médica adecuada y condiciones deficientes, en línea con críticas previas a este tipo de instalaciones.

Actualmente, cerca de 400 personas permanecen detenidas en ese centro, entre ellas decenas de niños.

Un caso en medio del debate migratorio

La detención también generó controversia política desde el inicio. El mismo día del arresto, el entonces presidente Donald Trump sugirió en redes sociales que la familia podría ser deportada de inmediato.

El caso se suma a un contexto más amplio, en el que miles de menores han sido retenidos en centros migratorios en el último año en Estados Unidos.

La liberación de esta familia reabre el debate sobre las políticas de detención y el trato a solicitantes de asilo, especialmente cuando involucran a menores.