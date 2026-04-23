El entrenador de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, celebró la Diada de Sant Jordi en Brooklyn junto a más de un centenar de niños en una escuela pública, en una iniciativa que repite por segundo año consecutivo.

El técnico español compartió con los estudiantes la tradición catalana en la Public School 1, conocida como The Bergen School, donde combinó lectura, cultura y deporte en una jornada distinta dentro del calendario escolar.

Jordi Fernández lleva Sant Jordi a Brooklyn

Durante el evento, Jordi Fernández explicó la leyenda de Sant Jordi y leyó libros sobre el origen del baloncesto, además de responder preguntas de los alumnos.

Cada niño recibió un libro, en español o inglés, y una rosa, siguiendo la tradición del 23 de abril. La actividad contó también con la participación de la familia del entrenador, que viajó desde Badalona para sumarse a la celebración.

El club complementó la jornada regalando camisetas especiales con una rosa integrada en el escudo de los Nets.

Una tradición adaptada a Nueva York

Fernández explicó que la celebración se ha extendido durante varios días en la ciudad, incluyendo actividades con el equipo y la comunidad catalana en Manhattan.

“Es un día muy especial por todo lo que representa. Siempre ha sido mágico para mí”, expresó el entrenador.

La mayoría de los estudiantes que participaron en el evento tienen raíces latinoamericanas, lo que convirtió la actividad en un punto de encuentro cultural.

Jordi Fernández, referente español en la NBA

Más allá de la celebración, Jordi Fernández continúa haciendo historia como el primer entrenador nacido en España en dirigir una franquicia de la NBA.

El técnico acaba de completar su segunda temporada al frente de los Nets, un equipo en plena reconstrucción que apuesta por el desarrollo de jóvenes talentos.

Un proyecto a largo plazo

Brooklyn finalizó la temporada fuera de los playoffs, con un balance de 20 victorias y 62 derrotas, pero recientemente renovó a Fernández con un contrato multianual.

La franquicia confía en su liderazgo para consolidar una identidad competitiva y potenciar el crecimiento de su plantilla joven.

Entre libros, baloncesto y rosas, Fernández sigue dejando claro que, incluso en la NBA, todavía hay espacio para traer un pedazo de casa contigo.