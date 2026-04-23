Estados Unidos refuerza su presencia en Venezuela con la llegada de John Barrett como nuevo encargado de negocios, en un momento clave tras la reapertura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El diplomático ya se encuentra en territorio venezolano, donde sustituye a Laura Dogu, quien había sido designada a inicios de año para liderar el restablecimiento de la misión tras siete años de ruptura.

EE.UU. Venezuela relaciones diplomáticas entran en nueva fase

Barrett aseguró que su principal objetivo será continuar con la implementación del plan de tres fases impulsado por la administración de Donald Trump: estabilización, recuperación y transición.

“Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan y ofrecer resultados para la gente de nuestros países”, expresó a través de la cuenta oficial de la embajada.

Un momento clave en la relación bilateral

El nuevo representante calificó su llegada como un momento histórico, tras el restablecimiento formal de relaciones en marzo, luego de años de distanciamiento político.

Este cambio se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que reconfiguró el panorama político en Venezuela.

Transición diplomática en marcha

Laura Dogu, su predecesora, anunció su salida a mediados de abril y regresará a su rol como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

El equipo diplomático en Caracas continuará ejecutando la estrategia planteada por Washington durante esta nueva etapa.

Experiencia diplomática de Barrett

Antes de asumir este cargo, Barrett se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala y ocupó puestos clave en Panamá, Perú y Brasil.

Su trayectoria incluye funciones en áreas económicas y consulares, lo que refuerza su perfil para liderar esta fase de relaciones bilaterales.

Un nuevo escenario político

Tras los cambios recientes en Venezuela, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha mantenido una relación cercana con la administración estadounidense.

Ambos gobiernos han comenzado a explorar alianzas estratégicas en sectores como hidrocarburos y minería, marcando un giro en la dinámica entre los dos países.

En resumen, después de años de tensión, ahora todos sonríen, se dan la mano… y negocian petróleo.