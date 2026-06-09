La vitamina D baja es más común de lo que muchas personas imaginan y, en muchos casos, pasa desapercibida. A diferencia de otros problemas de salud que dan señales claras, los niveles bajos de esta vitamina pueden no causar síntomas evidentes al principio o confundirse con cansancio, dolor muscular, debilidad o malestar general.

La vitamina D cumple funciones importantes en el cuerpo. Ayuda a absorber el calcio, contribuye a mantener huesos fuertes, participa en la función muscular y también tiene un papel en el sistema inmune. Por eso, cuando los niveles son insuficientes durante mucho tiempo, puede aumentar el riesgo de problemas óseos, molestias musculares y mayor fragilidad en algunas personas.

Una de las razones principales de la vitamina D baja es la poca exposición al sol. El cuerpo produce vitamina D cuando la piel recibe rayos ultravioleta, pero muchos factores pueden reducir ese proceso: pasar muchas horas en interiores, vivir en zonas con inviernos largos, usar ropa que cubre gran parte del cuerpo o tener poca exposición solar por trabajo, clima o estilo de vida.

También influye el tono de piel. Las personas con piel más oscura tienen más melanina, lo que puede reducir la producción de vitamina D con la misma cantidad de sol. Esto no significa que deban exponerse sin protección, sino que podrían necesitar mayor atención a sus niveles, especialmente si además pasan mucho tiempo bajo techo.

La alimentación también cuenta, aunque pocos alimentos contienen vitamina D de forma natural. Entre las fuentes más conocidas están pescados grasos como salmón, sardinas o atún, yema de huevo, hígado y algunos hongos expuestos a luz ultravioleta. En Estados Unidos, muchos productos como leche, algunas bebidas vegetales, cereales y jugos están fortificados, pero no todas las personas los consumen con regularidad.

La vitamina D baja también puede aparecer en adultos mayores, personas con obesidad, enfermedades digestivas que afectan la absorción, problemas renales o hepáticos, y quienes toman ciertos medicamentos. Por eso, no conviene automedicarse con dosis altas sin orientación médica. Un simple análisis de sangre puede ayudar a saber si realmente existe deficiencia y cuál es la mejor forma de corregirla.

Mejorar los niveles puede incluir más alimentos ricos en vitamina D, exposición solar prudente y suplementos cuando un profesional de salud los recomienda. La clave está en el equilibrio: cuidar la vitamina D sin descuidar la protección de la piel.

La vitamina D baja no siempre se nota, pero puede afectar funciones importantes del cuerpo. Si hay cansancio persistente, dolor óseo, debilidad muscular o factores de riesgo, lo más sensato es hablar con un médico y confirmar los niveles antes de tomar decisiones.