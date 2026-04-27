Kylian Mbappé encendió las alarmas a pocas semanas del torneo tras confirmarse la lesión de Mbappé antes del Mundial 2026, luego de que el Real Madrid informara que el delantero sufrió una dolencia muscular en el muslo izquierdo.

El club explicó que el atacante presenta una afectación en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, parte de los isquiotibiales, aunque no precisó el tiempo estimado de recuperación.

La lesión se produjo durante el empate 1-1 frente al Betis, cuando el francés pidió el cambio a falta de diez minutos para el final del encuentro tras sentir molestias.

Dudas inmediatas en el Real Madrid

Las primeras evaluaciones apuntan a que Mbappé se perderá el próximo partido de Liga ante el Espanyol. Además, su presencia en el Clásico del 10 de mayo frente al Barcelona está en duda.

A pesar del impacto de la noticia, por ahora no se considera comprometida su participación con la selección de Francia en el Mundial de 2026, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ya había advertido tras el partido que el delantero presentaba molestias, aunque en ese momento evitó dar detalles sobre la gravedad.

Lesiones en cadena antes del Mundial

La lesión de Mbappé antes del Mundial 2026 se suma a una serie de problemas físicos que han afectado a figuras clave en las semanas previas al torneo.

En España, el Barcelona confirmó recientemente la lesión de Lamine Yamal, quien sufrió una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El club indicó que el jugador seguirá un tratamiento conservador y se espera que llegue al Mundial.

Por otro lado, reportes desde España señalan que el brasileño Éder Militão podría perderse la Copa del Mundo tras resentirse de una lesión en los isquiotibiales, lo que requeriría una intervención quirúrgica.

El Real Madrid llega con presión al cierre de temporada

El equipo merengue atraviesa un momento complicado en la campaña. Eliminado de la Liga de Campeones y la Copa del Rey, y con una desventaja considerable frente al Barcelona en La Liga, el club encara el tramo final con pocas opciones de títulos.

En este contexto, la recuperación del delantero será determinante tanto para el Real Madrid como para la selección francesa, que aspira a competir por el título mundial.