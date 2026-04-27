El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes la creación de zonas de fans gratuitas en los cinco distritos de la ciudad durante el Mundial, con el objetivo de acercar el torneo a todos los residentes sin que el costo sea una barrera.

Durante una rueda de prensa en Staten Island, Mamdani explicó que la ciudad busca ofrecer “la experiencia más asequible posible”, ya sea a través de estos espacios o facilitando el acceso general a las actividades relacionadas con el torneo.

Inversión estatal y acceso masivo

El estado de Nueva York destinará 20 millones de dólares para el desarrollo de estas zonas, que según un comunicado oficial estarán entre las más grandes del país durante el evento.

La gobernadora Kathy Hochul destacó que la intención es que toda la comunidad participe en este momento histórico. “Queremos que todo el mundo que vive en la ciudad forme parte de este evento”, afirmó.

Cada zona tendrá capacidad para entre 5.000 y 10.000 personas, con programación que incluirá eventos especiales y retransmisiones de partidos.

Ubicación y calendario de las zonas de fans

Las áreas estarán distribuidas estratégicamente en los cinco distritos. En Manhattan, el espacio se instalará en el Rockefeller Center del 6 al 19 de julio, mientras que en Queens se ubicará en las instalaciones del US Open entre el 11 y el 27 de junio.

Brooklyn será el único distrito con una zona activa durante todo el torneo, del 13 de junio al 19 de julio, en el parque del puente de Brooklyn. En contraste, el Bronx contará con actividades durante dos días y Staten Island durante cuatro.

Seguridad y contexto político

Consultado sobre la seguridad, tras el reciente intento de atentado contra el presidente Donald Trump, Mamdani subrayó que este aspecto es una prioridad para la ciudad. También calificó el incidente como un reflejo de una preocupante situación de violencia política en el país.

Costos de transporte hacia el MetLife

En relación con los costos de transporte, el alcalde señaló que respeta la decisión de NJ Transit de fijar en 150 dólares el precio de ida y vuelta entre Manhattan y el estadio MetLife. Por su parte, los autobuses operados por la FIFA tendrán un costo de 80 dólares.

Mamdani reconoció que estas decisiones responden a los gastos asociados con la organización del torneo, que según estimaciones generará ingresos por 11.000 millones de dólares.

Partidos y selecciones en Nueva York/Nueva Jersey

El primer encuentro en la sede compartida de Nueva York y Nueva Jersey será el Brasil contra Marruecos, programado para el 13 de junio. La presencia de Brasil, junto con Argentina, suele atraer grandes multitudes.

Además, el estadio MetLife albergará partidos de fase de grupos con selecciones como Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra, así como encuentros de eliminación directa y la final del torneo.