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Hallan sin vida al último minero atrapado tras derrumbe en Sinaloa

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). La muerte de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos tras un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua volvió a poner en el centro del debate la actuación de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano, mientras la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió la soberanía nacional y el cumplimiento estricto del marco legal. EFE/Mario Guzmán

El derrumbe mina Santa Fe Sinaloa dejó un saldo final de un trabajador fallecido tras confirmarse el hallazgo del último minero que permanecía atrapado desde el colapso ocurrido el pasado 25 de marzo en El Rosario, al noroeste de México.

Autoridades federales informaron que el cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, fue localizado durante la madrugada, a las 02:15 hora local, luego de 33 días de labores ininterrumpidas de búsqueda y rescate.

El accidente se registró cuando colapsó la presa de jales dentro del yacimiento, una estructura destinada a almacenar residuos de la actividad minera. En el momento del siniestro, 25 trabajadores se encontraban en el interior de la mina.

Rescate marcado por la urgencia y la esperanza
De los 25 empleados, 21 lograron salir por sus propios medios tras el derrumbe. Sin embargo, cuatro quedaron atrapados, lo que activó un operativo de rescate que se extendió por más de un mes.

Durante las primeras jornadas, los equipos lograron localizar con vida a dos trabajadores. José Alejandro Cástulo Colín fue rescatado la noche del 29 de marzo, mientras que Francisco Zapata Nájera fue hallado el 7 de abril.

Al día siguiente, el 8 de abril, fue recuperado sin vida Abraham Aguilera Aguilera, lo que mantenía la incertidumbre sobre el paradero del último minero.

Confirmación del saldo final
Con el hallazgo de Beltrán Reséndiz, las autoridades dieron por concluidas las operaciones en la mina Santa Fe. El Gabinete de Seguridad señaló en un comunicado que el operativo se mantuvo activo sin interrupciones hasta lograr ubicar al último trabajador.

El Gobierno de México y las autoridades locales reiteraron su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia del minero fallecido durante este proceso.

Contexto de la actividad minera en la región
El estado de Sinaloa es uno de los principales productores de minerales en el país, en un sector que representa poco más del 2 % del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

El derrumbe mina Santa Fe Sinaloa vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad en la industria minera, especialmente en regiones donde esta actividad es clave para la economía local.

El Especialito

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