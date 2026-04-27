El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la seguridad cena Casa Blanca será “completamente diferente” si se reprograma el evento que fue interrumpido el sábado tras un incidente que obligó a evacuar al presidente Donald Trump y a varios miembros de su Gabinete.

En una entrevista con Fox News, Patel indicó que las autoridades ya trabajan en ajustes significativos para garantizar la protección de los asistentes en caso de que la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca vuelva a celebrarse en las próximas semanas.

“Lo haremos de una manera completamente diferente. El presidente dijo que podríamos hacerlo de nuevo en unos 30 días y estaremos listos para ello”, afirmó.

Investigación en marcha y respuesta rápida

El jefe del Buró Federal de Investigaciones destacó la rapidez con la que han actuado los agentes tras el incidente. Según explicó, el personal ha trabajado sin descanso durante el fin de semana para reconstruir lo ocurrido y esclarecer las motivaciones del sospechoso.

“Los agentes no han dormido en todo el fin de semana”, aseguró Patel, quien subrayó que se trata de una de las respuestas operativas más rápidas registradas en un caso de esta magnitud.

Las autoridades han recopilado correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y testimonios de testigos, así como declaraciones de familiares y personas cercanas al sospechoso, identificado en medios como Cole Allen.

El individuo, un profesor de 31 años residente en California, comparecerá ante una corte federal en Washington, donde podría enfrentar cargos por uso de arma de fuego y agresión a un agente federal, entre otros delitos, tras intentar ingresar armado al evento.

Un evento de alto nivel bajo escrutinio

La cena, a la que asistieron Trump, la primera dama Melania Trump y altos funcionarios como el vicepresidente JD Vance y varios secretarios del Gabinete, ha quedado bajo revisión por posibles fallas en los protocolos de seguridad.

El incidente ha reavivado el debate sobre la protección en eventos oficiales, especialmente tras antecedentes recientes de violencia contra figuras políticas en Estados Unidos.

Según reportó The Washington Post, el nivel de seguridad dispuesto para la cena habría sido menor en comparación con otras reuniones de alto nivel, a pesar de la presencia del presidente y gran parte de su equipo.

Evaluación y posible reprogramación

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca expresó en un comunicado su agradecimiento al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por su actuación durante el incidente. También informó que evaluará la posibilidad de reprogramar el evento.

Asimismo, se reportó que un agente del Servicio Secreto resultó herido durante el suceso, aunque el impacto fue detenido por su chaleco antibalas.

Mientras continúa la investigación, las autoridades federales buscan garantizar que, en caso de retomarse la cena, se implementen medidas que refuercen la seguridad y eviten situaciones similares.