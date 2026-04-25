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Shakira & Beéle – ALGO TÚ (Official Video)

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Foto: YouTube/ Shakira/ Beele.

Shakira y Beéle se unen en “Algo Tú”, una colaboración que apuesta por el ritmo, la identidad y esa conexión que no necesita explicación. El video se convierte en una celebración visual del Caribe, con escenas llenas de color, baile y referencias claras a la cultura de Barranquilla. La química entre ambos artistas se siente natural, mezclando la fuerza vocal de Shakira con el flow relajado de Beéle.


Musicalmente, el tema fusiona pop latino con influencias afro y sonidos urbanos, creando una vibra que se siente fresca pero profundamente arraigada en sus raíces.

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