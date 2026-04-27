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Shakira prepara histórico concierto gratuito en Copacabana

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Fotografía de este lunes que muestra el lugar donde se instala el escenario del megaconcierto que Shakira ofrecerá el sábado, donde un trabajador murió en un accidente laboral, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

El esperado show de Shakira en Copacabana 2026 se perfila como uno de los eventos musicales más grandes del año, con millones de personas previstas para reunirse el próximo 3 de mayo en la icónica playa de Río de Janeiro.

El concierto, de carácter gratuito, sigue la tradición de megaconciertos en Copacabana, un escenario natural que ha albergado a algunos de los artistas más importantes del mundo. En esta ocasión, la estrella colombiana promete una presentación que marcará un momento clave en su carrera.

Preparativos en marcha y un incidente trágico
La producción del espectáculo ya se encuentra en fase avanzada. Sin embargo, durante el montaje se registró un accidente en el que falleció un trabajador, un hecho que ha marcado los preparativos del evento.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del incidente, mientras las labores continúan bajo la atención de las autoridades locales.

Expectativa creciente en Río
La llegada de Shakira ha generado una gran expectativa en la ciudad. En distintos puntos de Río de Janeiro, seguidores ya se preparan para el concierto ensayando coreografías de algunos de sus mayores éxitos.

Canciones como “Waka Waka” se han convertido en el centro de estos encuentros espontáneos, reflejando la conexión de la artista con el público internacional.

Un espectáculo con sorpresas
Para este concierto, Shakira ha adelantado que incluirá invitados especiales y elementos sorpresa, lo que ha aumentado aún más el interés en torno al evento.

La presentación en Copacabana no solo reunirá a fanáticos de Brasil, sino también a visitantes de distintos países, consolidándose como una cita global para la música latina.

El concierto de Shakira en Copacabana 2026 apunta a convertirse en uno de los momentos más destacados de su trayectoria, en un escenario que históricamente ha sido sinónimo de espectáculos multitudinarios.

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