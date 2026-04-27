En la cocina francesa, hay preparaciones que parecen delicadas, pero nacen de técnicas simples bien ejecutadas. Las gougères son una de ellas. Pequeños bocados hechos con masa choux y queso, que al hornearse se inflan y forman una corteza dorada con un interior ligero.

No son pan, no son galleta. Están en ese punto intermedio que las hace funcionar como aperitivo o como acompañamiento. El queso no domina, se integra en la masa y aporta profundidad sin volverlas pesadas.

Para hacerlas en casa, lo importante es respetar la técnica y no apresurarse en el horno.

Ingredientes

1/2 taza de agua

1/2 taza de leche

100 g de mantequilla

1 taza de harina de trigo

4 huevos

1 taza de queso rallado (gruyère o similar)

1/2 cucharadita de sal

1 pizca de pimienta

Preparación

Primero, precalienta el horno a 200°C y prepara una bandeja con papel para hornear.

Luego, en una olla, calienta el agua, la leche, la mantequilla y la sal hasta que hierva.

A continuación, añade la harina de una sola vez y mezcla rápidamente hasta formar una masa que se despegue de las paredes. Cocina un minuto más para secarla ligeramente.

Después, retira del fuego y deja enfriar unos minutos. Incorpora los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición hasta obtener una masa suave y brillante.

Añade el queso y la pimienta, mezclando hasta integrar.

Coloca pequeñas porciones de masa en la bandeja, dejando espacio entre cada una.

Hornea durante 20 a 25 minutos, hasta que estén infladas y doradas. Evita abrir el horno durante la cocción.

Consejos útiles

La masa debe ser suave pero firme. Si está demasiado líquida, no mantendrá la forma.

No omitas el paso de secar la masa en la olla. Ayuda a la textura final.

El horno debe estar bien caliente desde el inicio. Eso permite que se inflen correctamente.

Déjalas unos minutos en el horno apagado con la puerta entreabierta para evitar que se desinflen.

Recién hechas, las gougères tienen una textura ligera que desaparece casi sin esfuerzo. El exterior crujiente contrasta con un interior aireado donde el queso se percibe sin imponerse. No necesitan acompañamiento ni explicación. Solo desaparecer rápido de la bandeja, que es exactamente lo que suele pasar.