La serie MLB Ciudad de México 2026 concluyó con un empate entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, quienes se repartieron triunfos en los dos juegos disputados en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El enfrentamiento, celebrado el 25 y 26 de abril, estuvo marcado por el alto poder ofensivo de ambos equipos, una constante en la capital mexicana debido a la altitud que favorece el rendimiento de los bateadores.

División de victorias en dos juegos intensos

En el primer encuentro, los Padres se llevaron la victoria por 6-4. Ty France lideró la ofensiva con dos cuadrangulares, mientras que Mason Miller aseguró el triunfo desde el montículo al cerrar el juego.

Para el segundo duelo, los Diamondbacks respondieron con una remontada destacada. Arizona venció 12-7 tras revertir una desventaja inicial de 6-0, en un partido que tuvo como momento clave el grand slam de Tim Tawa.

La capacidad de reacción de los Diamondbacks fue determinante para igualar la serie, en un juego donde la ofensiva volvió a ser protagonista.

Altitud y espectáculo ofensivo

La serie MLB Ciudad de México 2026 volvió a confirmar el impacto de la altitud en el desarrollo de los partidos. El Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, suele propiciar encuentros con mayor producción de carreras.

Ambos equipos aprovecharon estas condiciones, generando un espectáculo atractivo para los aficionados que llenaron el estadio durante el fin de semana.

Detalles del enfrentamiento

Arizona fungió como equipo local en ambos juegos de la serie. En el primer partido, Zac Gallen abrió por los Diamondbacks frente a Germán Márquez por los Padres.

En el segundo encuentro, Ryne Nelson fue el encargado de iniciar por Arizona, mientras que Michael King tomó la lomita por San Diego.

La serie en Ciudad de México forma parte de los esfuerzos de las Grandes Ligas por expandir su presencia internacional y acercar el béisbol a nuevas audiencias en América Latina.