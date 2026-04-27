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Michael rompe récords con el mejor estreno mundial para un biopic musical

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Una persona posa frente a un cartel de la película 'Michael' este jueves, en una sala de cine, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

La película Michael estreno mundial marcó un hito en la industria cinematográfica al recaudar 217 millones de dólares en su primer fin de semana, consolidándose como el mejor debut global de un biopic musical hasta la fecha.

La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del icónico cantante, superó ampliamente los registros alcanzados por producciones similares, posicionándose por encima de títulos como “Bohemian Rhapsody”.

Un debut que supera expectativas
En el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, la película recaudó 97 millones de dólares, una cifra que superó las proyecciones iniciales de la industria, que estimaban ingresos entre 50 y 70 millones.

A nivel internacional, el filme sumó otros 120,4 millones de dólares, lo que impulsó su total global y la colocó como el segundo mejor estreno de 2026 hasta el momento, solo por detrás de “The Super Mario Galaxy Movie”.

La combinación de un fuerte interés del público y el alcance global de la figura de Michael Jackson ha sido clave en este arranque.

Un elenco con peso y una historia esperada
Dirigida por Antoine Fuqua, la producción cuenta con un reparto destacado. Jaafar Jackson asume el papel principal, mientras que Colman Domingo interpreta a Joe Jackson y Nia Long da vida a Katherine Jackson.

El proyecto ha generado expectativa desde su anuncio, tanto por la cercanía familiar del protagonista con el artista como por la magnitud de la historia que retrata.

Recepción dividida, pero fuerte respuesta del público
Aunque la crítica ha sido mixta, con una calificación del 38 % en Rotten Tomatoes, la respuesta del público ha sido mucho más positiva. Las altas puntuaciones de la audiencia y el boca a boca han impulsado la asistencia a las salas.

Este contraste refleja el peso que sigue teniendo Michael Jackson como figura cultural y la conexión emocional que mantiene con distintas generaciones.

Expansión internacional en camino
A pesar de su sólido arranque, la película aún no se ha estrenado en algunos mercados clave. Japón, donde el artista mantiene una base de seguidores significativa, tiene previsto recibir el filme en junio de 2026.

Con este desempeño inicial, la película Michael estreno mundial se perfila como uno de los mayores éxitos comerciales del año y un referente dentro del género biográfico musical.

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