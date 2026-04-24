Emiliana Arango quedó eliminada del WTA 1.000 de Madrid tras caer en segunda ronda frente a la checa Linda Noskova, en un partido que se resolvió en poco más de una hora.

La colombiana, número 86 del mundo, no logró encontrar respuestas ante una rival que impuso condiciones desde el inicio en la Caja Mágica.

Emiliana Arango WTA Madrid: una derrota sin margen

Noskova, ubicada en el puesto 13 del ránking, confirmó su favoritismo con un triunfo por 6-3 y 6-2 en apenas una hora y siete minutos.

La diferencia se notó especialmente en el servicio. La checa alcanzó un 83 por ciento de efectividad con el primer saque, mientras que Arango se quedó en un 55 por ciento.

Además, la europea dominó claramente en la devolución, sumando 24 puntos frente a los 12 de la colombiana.

Un torneo que repite historia

Para Arango, de 25 años, esta participación en Madrid repite su mejor resultado en el torneo, alcanzando nuevamente la segunda ronda, tal como ocurrió en 2024.

En aquella ocasión también se despidió en esta instancia, lo que confirma que todavía hay una barrera difícil de romper en este tipo de torneos grandes.

Lo que sigue en el torneo

Con esta victoria, Linda Noskova avanza a los dieciseisavos de final, donde se enfrentará a la rusa Liudmila Samsonova.

Arango, por su parte, se va temprano otra vez. No es un desastre, pero tampoco el salto que necesita si quiere dejar de ser “promesa constante” y empezar a ser una amenaza real en estos torneos grandes.