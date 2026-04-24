Menu
Home/Deportes/Emiliana Arango cae en segunda ronda del WTA Madrid ante Noskova

Emiliana Arango cae en segunda ronda del WTA Madrid ante Noskova

Facebook
Twitter
Pinterest
© Maria Luisa Murillo Lara | Dreamstime.com

Emiliana Arango quedó eliminada del WTA 1.000 de Madrid tras caer en segunda ronda frente a la checa Linda Noskova, en un partido que se resolvió en poco más de una hora.

La colombiana, número 86 del mundo, no logró encontrar respuestas ante una rival que impuso condiciones desde el inicio en la Caja Mágica.

Emiliana Arango WTA Madrid: una derrota sin margen

Noskova, ubicada en el puesto 13 del ránking, confirmó su favoritismo con un triunfo por 6-3 y 6-2 en apenas una hora y siete minutos.

La diferencia se notó especialmente en el servicio. La checa alcanzó un 83 por ciento de efectividad con el primer saque, mientras que Arango se quedó en un 55 por ciento.

Además, la europea dominó claramente en la devolución, sumando 24 puntos frente a los 12 de la colombiana.

Un torneo que repite historia

Para Arango, de 25 años, esta participación en Madrid repite su mejor resultado en el torneo, alcanzando nuevamente la segunda ronda, tal como ocurrió en 2024.

En aquella ocasión también se despidió en esta instancia, lo que confirma que todavía hay una barrera difícil de romper en este tipo de torneos grandes.

Lo que sigue en el torneo

Con esta victoria, Linda Noskova avanza a los dieciseisavos de final, donde se enfrentará a la rusa Liudmila Samsonova.

Arango, por su parte, se va temprano otra vez. No es un desastre, pero tampoco el salto que necesita si quiere dejar de ser “promesa constante” y empezar a ser una amenaza real en estos torneos grandes.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Raptors aplastan a Cavaliers y recortan la serie en los playoffs
April 24, 12:05 AM
By
Deportes
Jordi Fernández celebra Sant Jordi con niños en Brooklyn
April 23, 2:00 PM
By
Deportes
Jalisco se declara listo para el Mundial 2026 e invita al rey Felipe VI
April 23, 1:30 PM
By
Deportes
Real Madrid: lesiones de Güler y Militao generan preocupación
April 23, 10:35 AM
By
Deportes
Lamine Yamal se pierde LaLiga por lesión pero llegará al Mundial
April 23, 9:39 AM
By
Deportes
Arbeloa resta importancia al ‘like’ de Mbappé sobre Mourinho
April 23, 8:38 AM
By
Deportes
Mets rompen racha de 12 derrotas tras vencer a los Twins
April 23, 7:05 AM
By
Deportes
Fernando Mendoza apunta a ser el número uno del draft de la NFL 2026
April 22, 9:50 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *