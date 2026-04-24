La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca 2026 marcará el regreso de Donald Trump a uno de los eventos más simbólicos de la política y los medios en Estados Unidos, tras años de ausencia y tensiones con la prensa.

El presidente asistirá junto a la primera dama, Melania Trump, poniendo fin a un boicot que mantuvo durante su primer mandato.

Cena de Corresponsales Casa Blanca 2026: qué representa

Organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, esta gala reúne cada año a más de 2.000 invitados en Washington, entre periodistas, políticos, diplomáticos y figuras públicas.

Más allá del glamour, el evento tiene como objetivo recaudar fondos y defender la Primera Enmienda, pilar de la libertad de prensa en el país.

Tradicionalmente, la noche combina política y entretenimiento, con un discurso del presidente y una rutina humorística que suele poner a todos, incluido el mandatario, bajo la lupa.

Un regreso con contexto político

Trump decidió aceptar la invitación este año tras haber rechazado asistir en el pasado, alegando que la cobertura mediática hacia su figura había sido especialmente crítica.

Su regreso ocurre en medio de una relación todavía tensa con los medios, a los que ha acusado repetidamente de difundir “noticias falsas” y contra los que ha impulsado varias demandas por difamación.

Curiosamente, este año no habrá comediante encargado de burlarse del presidente, sino el mentalista Oz Pearlman, un detalle que no parece casual.

Una tradición con historia

La cena se celebra desde 1921 y ha contado con la presencia de presidentes desde Calvin Coolidge en 1924, con excepciones puntuales por crisis históricas o decisiones políticas.

El evento también ha evolucionado con el tiempo. Hasta 1962, las mujeres no podían asistir, una restricción que se eliminó tras la presión del presidente John F. Kennedy.

Mucho más que una cena

Durante toda la semana, Washington se llena de eventos paralelos que reúnen a figuras del poder político, mediático y empresarial.

Desde recepciones diplomáticas hasta fiestas privadas organizadas por grandes medios y empresas, la ciudad se convierte en un punto de encuentro donde la política y el espectáculo se mezclan sin demasiado pudor.

Porque al final, esto no es solo una cena. Es ese raro momento en el que periodistas y políticos se ríen juntos… al menos en público.