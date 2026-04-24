El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deberían recibir el Premio Nobel de la Paz “cada año”, en medio de la guerra contra Irán y tras destacar lo que calificó como resultados militares “decisivos”.

Durante una rueda de prensa, Hegseth defendió que el Ejército estadounidense no solo protege a su país, sino que actúa como garante de la seguridad global.

Pentágono defiende su rol en la seguridad mundial

“El único organismo que debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario argumentó que la estrategia de su Gobierno se basa en la idea de “paz a través de la fuerza”, una doctrina que, según dijo, busca alcanzar estabilidad mediante acciones militares contundentes.

Un discurso que genera polémica

Las declaraciones llegan en un contexto de críticas por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, sin la aprobación formal del Congreso.

Hegseth insistió en que todas las operaciones cuentan con respaldo legal y se realizan bajo la autoridad del presidente.

También evitó profundizar en las diferencias con el papa León XIV, quien ha cuestionado públicamente el conflicto, limitándose a señalar que cada parte cumple su rol.

Debate político en Washington

El conflicto ha reavivado el debate en el Congreso sobre los poderes de guerra del presidente, especialmente entre los demócratas, que han intentado sin éxito limitar su alcance.

Mientras tanto, Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones su interés en obtener el Premio Nobel de la Paz, lo que añade otra capa política a las declaraciones del Pentágono.

Una visión controvertida

El planteamiento de otorgar el Nobel a una institución militar refleja una visión que no todos comparten, especialmente en un escenario internacional marcado por tensiones y conflictos abiertos.

Porque claro, nada dice “paz mundial” como misiles bien ejecutados. La lógica puede sonar cuestionable, pero en Washington parece tener bastante sentido últimamente.