El nuevo álbum de Fonseca ya está aquí. El cantautor colombiano presentó Antes que el tiempo se vaya, un proyecto que combina su esencia tropical con una mirada más personal sobre el paso de los años.

En entrevista con EFE, el artista definió el disco como un homenaje al tiempo y a todo lo que representa en la vida.

Nuevo álbum de Fonseca mantiene su identidad

El trabajo incluye doce canciones en las que Fonseca explora distintos géneros, desde la salsa junto a Rubén Blades hasta el merengue con un sello propio marcado por el acordeón.

También incursiona por primera vez en la cumbia con Barco de papel y se acerca al rap en No me resisto, en colaboración con Nampa Básico.

A esto se suman participaciones de artistas como Juanes, Rawayana, Manuel Medrano y Río Roma, ampliando el alcance del proyecto sin perder su identidad.

Una reflexión sobre el tiempo

A diferencia de sus producciones anteriores, el cantante decidió apostar por un título más largo, motivado por el mensaje que quiere transmitir.

Según explicó, el álbum gira en torno a la importancia de valorar el tiempo, la familia y las raíces.

Canciones como Nunca me fui, junto a Rubén Blades, reflejan esa conexión emocional con su país, especialmente desde su experiencia como inmigrante.

Un sonido que conecta generaciones

Fonseca destacó que uno de los mayores logros de su carrera ha sido conectar con públicos de distintas edades.

Tras el éxito de su gira anterior, aseguró que su música sigue siendo relevante tanto para quienes lo escuchan desde hace décadas como para nuevas audiencias.

Esa conexión, explicó, tiene mucho que ver con la base folclórica de su sonido, que mantiene viva la relación con las raíces culturales.

Lo que viene para Fonseca

El artista ya prepara una nueva gira que comenzará en octubre en Bogotá, además de presentaciones especiales en el marco del Mundial de fútbol.

Para Fonseca, tanto la música como el deporte comparten una misma esencia: la capacidad de unir a las personas.

Y sí, después de once discos, el hombre sigue diciendo que este proyecto es especial. La diferencia es que esta vez, al menos, tiene argumentos para sostenerlo.