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Eladio Carrión – Polaroid (Video Oficial)

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Foto via instagram/ Eladio Carrion.

Eladio Carrión sigue explorando una etapa más introspectiva con “Polaroid”, un tema que baja la velocidad para enfocarse en recuerdos que pesan más de lo que parecen. El video juega con una estética nostálgica, donde las imágenes capturan momentos que se sienten congelados en el tiempo, casi como fotografías emocionales. La narrativa gira alrededor de relaciones que dejaron marca, incluso después de terminar.


Visualmente, el enfoque es sobrio y directo, sin distracciones, dejando que la historia respire y que cada escena tenga intención. Musicalmente, mantiene su base de trap, pero con un tono más reflexivo que conecta con esa evolución artística que viene mostrando en sus últimos lanzamientos.
Es un tema que no busca impresionar con exceso, sino quedarse contigo por lo que dice y cómo lo dice.

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