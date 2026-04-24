El nuevo álbum de Meghan Trainor ya está disponible. La cantante estadounidense presentó Toy With Me, su séptimo trabajo de estudio, con el que busca reafirmar su identidad artística en una etapa más personal de su carrera.

El disco incluye 16 canciones y tiene como primer sencillo el tema Still Don’t Care, que marca el tono de un proyecto centrado en la seguridad personal y la libertad creativa.

Nuevo álbum de Meghan Trainor apuesta por el pop

Con una estética dominada por tonos rosados, Toy With Me mantiene la esencia pop que ha definido la carrera de Trainor, pero con una narrativa más directa.

Según su discográfica, se trata de su trabajo “más honesto y valiente”, con letras que giran en torno a la autenticidad y el empoderamiento.

Una carrera consolidada en la industria

Desde su debut con All About That Bass, Meghan Trainor se posicionó como una de las voces más reconocibles del pop contemporáneo.

Ese primer éxito alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 durante ocho semanas consecutivas y superó los 10 millones de copias vendidas en todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocida con premios como el Grammy a Mejor Artista Revelación y el Hitmaker Award en los Billboard Women in Music.

Un nuevo capítulo musical

Con este lanzamiento, Trainor continúa evolucionando dentro del pop, apostando por una mezcla de producción dinámica y mensajes personales.

Porque claro, después de años en la industria, llega ese momento en el que todos dicen que este es su disco “más honesto”. Esta vez, al menos, parece que lo intenta en serio.