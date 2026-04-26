Union City presente en WrestleMania 42 con AJ Lee

Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en HudPost. Traducido por El Especialito.

AJ Lee Union City WrestleMania marcó la presencia de la luchadora en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre. La atleta representó a su ciudad natal durante el evento celebrado en Las Vegas.

AJ Lee, originaria de Union City, representó a su ciudad natal en uno de los escenarios más grandes de la lucha libre el sábado por la noche, al ingresar a WrestleMania 42 en el Allegiant Stadium en Las Vegas como Campeona Intercontinental Femenina de WWE. Durante su entrada, el anunciador del estadio mencionó Union City, Nueva Jersey, mientras caminaba hacia el ring acompañada por un grupo de niños vestidos como ella.

Lee perdió el título ante Becky Lynch, quien se convirtió en tres veces Campeona Intercontinental Femenina de WWE. Lynch dominó gran parte de la acción inicial antes de que la árbitra Jessica Carr influyera en el resultado del combate. Tras un enfrentamiento entre Lynch y Carr, la árbitra empujó a Lynch, lo que permitió a Lee cambiar momentáneamente el impulso y estar cerca de ganar. Sin embargo, Lynch finalmente lanzó a Lee contra una esquina descubierta del ring y ejecutó su movimiento final para quedarse con el campeonato, según WWE.

Lee, quien creció en Union City, regresó a WWE en septiembre de 2025 después de una década fuera del ring.