Artículo escrito por Milan Zhu. Publicado en HudPost. Traducido por El Especialito.

La exposición Guttenberg Arts residencia invierno reúne obras de artistas participantes del programa de residencia. El evento destaca el trabajo desarrollado durante varios meses en diferentes disciplinas.

El sábado 18 de abril, Guttenberg Arts presentó “Space in Time”, una exposición colectiva con los cuatro artistas residentes del invierno 2026: Artes De Pluma, Amanda Lopez, Melanie Brewster y Nic Koning. La galería está ubicada en 6903 Jackson St., Guttenberg.

Cada artista tuvo la oportunidad de aprender sobre diferentes medios y estilos de creación artística, que luego aplicaron en sus obras finales. Durante la residencia, los artistas aprendieron sobre letterboxing, cerámica y diferentes técnicas de grabado.

Nati “Artes De Pluma” Hoyos, artista basada en West New York, descubrió su interés por el grabado a través de este programa. “Me desafié a trabajar con cianotipia, que es un tipo de impresión que toma tiempo”, explicó Hoyos. “Fue desafiante pero gratificante porque el resultado final estaba fuera de mi control”.

Hoyos creó una instalación interactiva llena de nidos flotantes y aves enrolladas, un tema común en su trabajo. “Nati siempre pone énfasis en las aves y la naturaleza”, dijo Kevin Guevara, entusiasta del arte y amigo de la artista. “Es mucho más libre verlo en tres dimensiones”.

Los artistas también exploraron su herencia e identidad personal. Por ejemplo, la artista Amanda Lopez, de West New York, presentó “Atabey”, una obra enfocada en la herencia de las mujeres boricuas y su conexión con la naturaleza. “Es un símbolo de la naturaleza humana y de conectarse con la naturaleza. La naturaleza no está sola, todos somos parte de ella”, explicó Lopez. “También es un símbolo de resistencia, mostrando a las personas que estamos aquí y seguimos existiendo”.

Muchos visitantes también se sintieron identificados con la obra, especialmente con el gran aguacate en el centro, hecho con una calabaza tradicional de Puerto Rico. “Amanda es de Puerto Rico, que está cerca de la República Dominicana, de donde yo soy”, dijo Aurelia Luciano, poeta y curadora de arte de Smush Gallery. “También creo mucho en mis ancestros. El aguacate es de mi isla también, así que todos estamos conectados”.

La exposición sirvió como cierre de la residencia, un momento significativo para los artistas y el espacio. “Definitivamente los vi involucrarse en su trabajo”, dijo Russ Spitkovsky, director ejecutivo de Guttenberg Arts. “No es común tener tres meses para hacer lo que quieres y enfocarte en una obra”.

Guttenberg Arts es un programa artístico sin fines de lucro que organiza residencias, eventos, clases, talleres de jardinería comunitaria y un programa de verano para jóvenes. Está ubicado en 6903 Jackson St. en Guttenberg, Nueva Jersey. La exposición estará abierta hasta el sábado 16 de mayo de 2026.