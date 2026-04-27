El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tiroteo en gala en Washington que obligó a evacuarlo junto a varios miembros de su Gabinete durante un evento celebrado en el hotel Hilton, y aseguró que no sintió preocupación ante la situación.

En una entrevista con el programa ‘60 minutos’ de la cadena CBS, el mandatario afirmó que mantiene una visión realista frente a este tipo de hechos. “No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, declaró.

El incidente ocurrió durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando se escucharon disparos dentro del salón de baile, lo que provocó que los asistentes buscaran refugio bajo las mesas mientras el Servicio Secreto activaba el protocolo de seguridad.

La reacción dentro del salón y la experiencia del presidente

Trump explicó que en un primer momento pensó que el ruido se debía a la caída de una bandeja, pero pronto comprendió la gravedad de la situación. Según relató, su instinto inicial fue intentar entender lo que estaba ocurriendo.

“Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema diferente”, comentó durante la entrevista.

El presidente también hizo referencia a la reacción de la primera dama, Melania Trump, quien se encontraba a su lado en el momento del incidente. Aunque señaló que la situación generó tensión, destacó su comportamiento.

“A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero es natural en una situación así”, expresó. Añadió que Melania “parecía muy molesta por lo que acababa de suceder”, aunque la describió como una mujer fuerte que manejó bien el momento.

Tensión durante la entrevista con CBS

Durante la conversación con la periodista Norah O’Donnell, el tono cambió cuando ella leyó un fragmento del manifiesto atribuido a Cole Allen, el hombre que, según las autoridades, intentó atacar al presidente y a otros funcionarios con una escopeta y cuchillos.

El texto incluía acusaciones directas contra Trump relacionadas con el caso del financiero Jeffrey Epstein. Ante esto, el mandatario reaccionó con molestia y rechazó las afirmaciones.

“Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma”, respondió Trump, quien insistió en que ha sido “totalmente exonerado” de esas acusaciones.

Relación con la prensa y medidas de seguridad

Al ser consultado sobre si el tiroteo en gala en Washington podría influir en su relación con los medios, Trump afirmó que las diferencias se mantienen, especialmente en temas relacionados con la seguridad y el crimen.

“No estamos de acuerdo en muchos temas. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es”, señaló, al tiempo que criticó la cercanía entre algunos medios y el Partido Demócrata.

A pesar del incidente, el presidente adelantó que tiene la intención de volver a celebrar la cena en un plazo de 30 días, con un refuerzo en las medidas de seguridad para evitar situaciones similares.