Los New York Mets atraviesan uno de los peores momentos de la temporada 2026, con un récord de 10-20 que los coloca como el equipo con peor rendimiento en toda la MLB.

El equipo neoyorquino pasó de un inicio prometedor a una caída pronunciada que ha encendido las alarmas dentro de la organización.

De un buen arranque a una racha negativa

Tras comenzar la campaña con marca de 7-4, el equipo entró en una espiral negativa que incluyó una racha de 12 derrotas consecutivas.

En las últimas semanas, los Mets han perdido 16 de sus últimos 19 juegos, un desplome que los ha llevado al último lugar de la División Este de la Liga Nacional, a más de 11 juegos del liderato.

Derrotas contundentes y bajo rendimiento

El momento actual quedó reflejado en su más reciente partido, una derrota por 14-2 ante los Washington Nationals, en la que permitieron siete carreras en una sola entrada.

A nivel ofensivo, el equipo se encuentra entre los peores de la liga, ocupando los últimos puestos en producción de carreras y poder al bate.

Problemas en la rotación y lesiones

El pitcheo abridor también ha sido un punto débil. La rotación presenta falta de profundidad, agravada por el bajo rendimiento de varios lanzadores.

Kodai Senga se encuentra en la lista de lesionados por una inflamación en la espalda, tras registrar un elevado promedio de carreras limpias en sus últimas salidas.

Otros pitchers como David Peterson y Sean Manaea tampoco han logrado estabilizar el rendimiento del equipo.

Ofensiva inconsistente y bajas importantes

En la ofensiva, la producción ha sido irregular. La ausencia de un bate consistente en la primera base ha afectado al equipo, con varios jugadores sin lograr establecerse en ese rol.

Además, el campocorto Francisco Lindor se encuentra fuera de acción por una lesión en la pantorrilla, lo que debilita aún más la alineación.

Con estos problemas acumulados, los Mets enfrentan un panorama complicado en el inicio de la temporada, con la necesidad de revertir rápidamente la situación si aspiran a mantenerse competitivos.