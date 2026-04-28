Los Denver Nuggets se mantienen con vida en los playoffs del Oeste tras imponerse 125-113 a los Minnesota Timberwolves en la Ball Arena, en un partido que les permitió reducir la desventaja a 2-3 en la serie de primera ronda.

El equipo de Denver reaccionó en el momento más crítico, después de haber perdido los dos encuentros previos en Minnesota. Con la presión de una posible eliminación, los Nuggets ofrecieron una actuación sólida de principio a fin y lograron cambiar el rumbo de la eliminatoria, que ahora se trasladará nuevamente a Minneapolis.

Denver aprovecha las bajas de Minnesota

Los Timberwolves llegaron debilitados por las ausencias de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo. El primero quedó fuera por un esguince de rodilla, mientras que el segundo sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Sin dos de sus piezas clave, Minnesota no pudo sostener el ritmo de un rival que dominó desde el inicio. Denver se fue al descanso con ventaja de nueve puntos y terminó de inclinar el partido en el tercer cuarto, cuando amplió la diferencia hasta un contundente 97-72.

Jokic lidera con un triple doble

Nikola Jokic volvió a ser determinante. El pívot serbio firmó un triple doble en poco más de veinte minutos y cerró la noche con 27 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias, con un 60 por ciento de acierto en tiros.

Jamal Murray acompañó con 24 puntos y siete asistencias, mientras que Spencer Jones aportó 20 unidades, destacando especialmente en el tercer periodo con una actuación perfecta desde el campo.

Por Minnesota, Julius Randle fue el máximo anotador con 27 puntos, aunque el esfuerzo colectivo no fue suficiente para frenar a los locales. Ayo Dosunmu, que había brillado en el partido anterior, se quedó en 18 puntos.

La serie se define en Minneapolis

El sexto partido se disputará este jueves en Minnesota, donde los Timberwolves intentarán cerrar la serie ante unos Nuggets que llegan con impulso tras evitar la eliminación.

Thunder avanzan sin dar opciones

En otra de las series del Oeste, los Oklahoma City Thunder sellaron su pase a la segunda ronda con una victoria 131-122 sobre los Phoenix Suns, completando una barrida de 4-0.

El equipo dirigido por Shai Gilgeous-Alexander dominó la eliminatoria con autoridad y no dejó escapar la oportunidad de cerrar la serie en el cuarto juego. Es el tercer año consecutivo en el que los Thunder superan la primera ronda sin perder un solo partido.

Shai lidera a un equipo dominante

Gilgeous-Alexander encabezó la ofensiva con 31 puntos y ocho asistencias, respaldado por Chet Holmgren, quien sumó 24 puntos y 12 rebotes. Ajay Mitchell y Isaiah Hartenstein también aportaron con actuaciones destacadas.

Oklahoma City mostró una gran eficacia ofensiva, con un 54 por ciento de acierto en tiros de campo y un 50 por ciento en triples.

Suns no logran responder

Phoenix, que había llegado a los playoffs tras superar el play-in, no pudo competir al mismo nivel. Devin Booker lideró a su equipo con 24 puntos, mientras que Jalen Green y Dillon Brooks añadieron 23 cada uno.

A pesar de un buen porcentaje de tiro colectivo, los Suns nunca lograron imponer su ritmo ante unos Thunder que controlaron la serie de principio a fin.

Con el pase asegurado, Oklahoma City espera rival en la siguiente ronda, donde todo apunta a un posible enfrentamiento contra Los Ángeles Lakers.