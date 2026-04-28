La cantante Alicia Villarreal, una de las voces más representativas del regional mexicano, presentó su nueva gira titulada Bendita locura, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera y que, según afirmó, busca reconectar con el público a través de sus mayores éxitos y propuestas renovadas.

Durante una conferencia de prensa, la artista adelantó que el tour incluirá sorpresas, invitados especiales y versiones actualizadas de sus canciones más emblemáticas. El arranque destacado será el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Un espectáculo basado en sus grandes éxitos

Villarreal explicó que el concepto del espectáculo gira en torno a las canciones que han definido su trayectoria. “Será una noche increíble en la que solo van a escuchar los éxitos que el público ha logrado conmigo”, señaló.

Tras varios meses de preparación, ensayos y selección de repertorio, la cantante regresa a los escenarios con un formato que combina nostalgia y evolución musical, respaldado por una producción en la que ella misma participa de forma directa.

Una carrera construida contra obstáculos

Con más de tres décadas de trayectoria, Villarreal reconoció que su camino en la industria no ha sido sencillo. Desde sus inicios a los 17 años, ha enfrentado desafíos marcados por las condiciones del entorno musical para las mujeres.

“La industria ha sido difícil para mí, una pelea constante”, expresó, al referirse a las barreras que ha tenido que superar a lo largo de su carrera.

Con temas como Vete, lanzado en 1995, la artista se consolidó como una figura clave del género, ganándose el reconocimiento del público y posicionándose como un referente del regional mexicano.

Nuevos proyectos y alcance internacional

Además de la gira, Villarreal anunció el lanzamiento de dos nuevos álbumes este año, en los que incluirá distintas versiones de sus canciones. Este trabajo responde, según explicó, al creciente interés internacional por el género.

La cantante destacó que el regional mexicano ha logrado expandirse más allá de sus fronteras tradicionales, llegando incluso a Europa y siendo interpretado en otros idiomas.

Denuncia y proceso legal

La intérprete también se refirió al proceso legal que mantiene contra su expareja, Cruz Martínez, a quien denunció por agresiones. El caso cobró notoriedad cuando Villarreal realizó en un concierto el gesto internacional de auxilio utilizado en situaciones de violencia de género.

Al hablar sobre el avance de la denuncia, presentada en febrero de 2025, la artista manifestó su esperanza de que se haga justicia, tanto en su caso como en el de otras mujeres que enfrentan situaciones similares.

“Creo en las leyes, pero es desesperante cuando no se aplican como deberían”, afirmó, al tiempo que señaló la dificultad de encontrar soluciones dentro de un sistema que, en su opinión, no siempre responde de manera efectiva.

De Grupo Límite a una carrera consolidada

Antes de iniciar su etapa como solista en 2001, Villarreal formó parte de Grupo Límite durante seis años, agrupación con la que alcanzó gran popularidad y que sirvió como plataforma para su posterior carrera individual.

Ganadora de dos premios Grammy Latino, la cantante continúa activa en la música, combinando su legado con nuevos proyectos que buscan mantener vigente su propuesta artística.