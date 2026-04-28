La institución internacional TEON (The Embassy of Nature) presentó una Declaración Universal orientada a integrar la naturaleza en los modelos de gobernanza y políticas públicas, una iniciativa liderada en la Universidad de Harvard por la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos.

El proyecto parte del precedente de Ecuador, reconocido como el primer país en incluir los derechos de la naturaleza en su Constitución, y busca trasladar ese enfoque al ámbito global mediante un marco que pueda ser adoptado por gobiernos, organismos multilaterales y actores estratégicos.

Un marco para transformar políticas y economías

Según el comunicado oficial, la declaración establece una referencia internacional para que los países incorporen factores naturales en sus estrategias de desarrollo, decisiones de inversión y políticas públicas.

El presidente de TEON, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, sostuvo que la naturaleza debe ocupar un rol central en el sistema global. “La naturaleza no puede seguir siendo un espectador del sistema global. Es el próximo gran actor económico del mundo”, afirmó.

El documento, titulado The Universal Declaration on Nature-Informed Governance and Public Policy Frameworks, fue validado académicamente en Harvard el 18 de abril y posteriormente presentado en EarthX 2026, celebrado en Dallas entre el 20 y el 22 de ese mes.

Evolución de los modelos de gobernanza

El director ejecutivo de TEON, Daniel del Valle, explicó que la iniciativa plantea una transformación de los modelos tradicionales de gobernanza para reflejar el impacto de los sistemas naturales en la estabilidad económica, la planificación territorial y la resiliencia institucional.

Durante el foro EarthX, considerado uno de los principales encuentros internacionales sobre capital ambiental, la organización sostuvo reuniones con líderes y representantes de varios países del Pacífico Sur.

Alianzas estratégicas en el Pacífico

En ese contexto, el presidente de TEON mantuvo un encuentro con el primer ministro del Reino de Tonga, Fatafehi Fakafnua, así como con diplomáticos de países como Tuvalu, Islas Salomón, Nauru y Samoa.

Estas naciones enfrentan desafíos significativos derivados del cambio climático, especialmente por el aumento del nivel del mar y la necesidad de fortalecer la resiliencia de sus ecosistemas y economías.

Como resultado, TEON y el Reino de Tonga avanzaron en una alianza estratégica destinada a promover inversiones en iniciativas de capitalismo cultural y ambiental, con el objetivo de fortalecer tanto la economía como la sostenibilidad del país.

Proyección internacional en 2026

La organización prevé difundir los principios de la declaración en diversos escenarios globales a lo largo de 2026, incluyendo eventos de alto perfil como la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, el Miami Grand Prix de Fórmula 1, el Gran Premio de Madrid, Art Basel Miami Beach y la Bienal de Venecia.

De manera paralela, tras un acuerdo de cooperación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), TEON trabaja en la elaboración del primer tratado basado en esta declaración, además de impulsar iniciativas conjuntas con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La entidad también colabora con EFE en la difusión de este contenido, según se indicó en el comunicado.