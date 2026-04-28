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Kremlin afirma que Putin condena la violencia tras intento de atentado contra Trump

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ST. PETERSBURG (Russian Federation), 27/04/2026.- Russian President Vladimir Putin speaks during his meeting with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi (not pictured) at the Boris Yeltsin Presidential Library in St. Petersburg, Russia, 27 April 2026. (Rusia, San Petersburgo) EFE/EPA/DMITRI LOVETSKY / POOL

El Kremlin aseguró este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene una postura firme de condena ante cualquier acto de violencia contra jefes de Estado, tras el tiroteo ocurrido el pasado sábado durante un evento en Washington en el que participaba el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, reiteró esta posición durante su rueda de prensa telefónica diaria. “El presidente Putin siempre condena consecuentemente cualquier manifestación de violencia y cualquier intento de atentar contra la vida de jefes de Estado”, afirmó.

Reacciones previas de Putin sobre Trump

Putin ha expresado en varias ocasiones su opinión sobre la seguridad del líder estadounidense. Tras el atentado que Trump sufrió durante la campaña electoral de 2024, el mandatario ruso elogió su reacción, calificándola como valiente.

En ese contexto, también advirtió que el expresidente y actual líder estadounidense sigue enfrentando riesgos. “Contra Trump se utilizaron métodos de lucha totalmente incivilizados, incluso hasta reiterados intentos de asesinato. En mi opinión, él todavía corre peligro”, señaló, al tiempo que recordó antecedentes de violencia política en Estados Unidos.

Referencias a otros conflictos internacionales

El presidente ruso también ha condenado hechos similares en otros escenarios. En su momento, calificó como un “cínico asesinato” la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, ocurrida durante un bombardeo en Teherán.

Detalles del incidente en Washington

El tiroteo más reciente ocurrió la noche del sábado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en un hotel del centro de Washington.

Tras escucharse disparos fuera del salón principal, el Servicio Secreto evacuó de inmediato a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno que se encontraban en el evento. El sospechoso fue interceptado y detenido por las autoridades.

Sospechoso enfrenta cargos graves

Las autoridades estadounidenses identificaron al presunto atacante como Cole Allen, un profesor de 31 años residente en California. Según la acusación, habría intentado asesinar al presidente, lo que podría derivar en una condena de cadena perpetua.

El caso continúa bajo investigación mientras se refuerzan las medidas de seguridad en torno a eventos oficiales de alto nivel en Estados Unidos.

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