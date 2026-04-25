El mojito clásico no necesita mucho para funcionar. Por eso, cuando se le añade fruta, el riesgo es perder su identidad. El mojito de mango funciona cuando el mango acompaña, no cuando invade.

La menta aporta frescura, la lima marca el ritmo y el mango suma dulzor y cuerpo. El resultado no debe ser pesado ni empalagoso. Debe seguir siendo un mojito, solo que con otra capa de sabor.

Para prepararlo en casa, lo importante es mantener ese equilibrio.

Ingredientes

1/2 taza de mango maduro en cubos

10 hojas de menta fresca

Jugo de 1 lima

2 cucharaditas de azúcar o al gusto

50 ml de ron blanco

Agua con gas

Hielo

Preparación

Primero, coloca el mango en un vaso y machácalo ligeramente para liberar su jugo.

Luego, añade las hojas de menta junto con el azúcar y presiona suavemente. No las tritures demasiado. Solo necesitas que liberen su aroma.

A continuación, incorpora el jugo de lima y mezcla.

Después, añade el hielo y vierte el ron. Completa con agua con gas y mezcla suavemente.

Finalmente, prueba y ajusta el dulzor o la acidez si es necesario.

Consejos útiles

Usa mango bien maduro. Si está firme, no aportará suficiente sabor.

No destruyas la menta. Si se rompe demasiado, puede amargar la bebida.

Ajusta el azúcar según la dulzura del mango.

Sirve inmediatamente para mantener la frescura.

Servido frío, el mojito de mango mantiene esa ligereza que define al original. El mango se integra sin dominar, la menta se mantiene presente y la lima equilibra todo. No es una reinvención, es una variación bien pensada que funciona desde el primer sorbo.