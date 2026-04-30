Una nueva serie documental promete ofrecer una visión inédita de la princesa Diana de Gales a través de grabaciones que permanecieron ocultas durante más de tres décadas.

El proyecto, titulado ‘Diana: The Unheard Truth’, se basará en conversaciones registradas en 1991 y presentará una narrativa más profunda sobre la vida de una de las figuras más emblemáticas de la realeza británica.

Grabaciones que cambian la perspectiva

La producción, desarrollada por la compañía británica Love Monday en colaboración con el biógrafo Andrew Morton y James Colthurst, incluirá cerca de cinco horas de material inédito.

Estas grabaciones, según informó Deadline, permitirán conocer pensamientos personales de Diana sobre su entorno más cercano, incluyendo su entonces esposo, el ahora rey Carlos III, así como otros miembros de la familia real.

Una historia más allá de la imagen pública

El documental busca alejarse de la visión tradicional que presenta a Diana únicamente como una figura vulnerable, para explorar una identidad más compleja y matizada.

La serie también incorporará testimonios de personas cercanas a la princesa, entre ellas amistades de su juventud y colaboradores que formaron parte de su vida cotidiana.

Un legado que sigue vigente

Diana de Gales continúa siendo una de las figuras más influyentes de la monarquía británica, tanto por su labor humanitaria como por su impacto en la moda y la cultura popular.

Su fallecimiento en 1997 en un accidente en París generó una conmoción mundial y consolidó su legado como un símbolo de cercanía con el público.

Interés renovado en su historia

A lo largo de los años, su vida ha sido objeto de múltiples producciones audiovisuales, incluyendo películas y series que han explorado su relación con la familia real.

Con este nuevo documental, se espera ofrecer una perspectiva distinta basada en material nunca antes escuchado, que podría aportar nuevos elementos a la comprensión de su historia personal.