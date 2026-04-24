Raptors aplastan a Cavaliers y recortan la serie en los playoffs

Los Raptors derrotaron con autoridad a los Cavaliers por 126-104 en Toronto y recortaron la serie de playoffs, que ahora se encuentra 2-1 a favor de Cleveland.

El equipo canadiense respondió con un juego físico y agresivo que desbordó a su rival, especialmente en la segunda mitad.

Raptors Cavaliers playoffs se equilibran con dominio local

Scottie Barnes y RJ Barrett lideraron la victoria con 33 puntos cada uno en una noche en la que Toronto impuso su ritmo desde ambos lados de la cancha.

Barnes firmó además un doble-doble con 11 asistencias y cinco rebotes, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la franquicia en lograr más de 30 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes en un partido de playoffs.

El banquillo marca la diferencia

El aporte de la segunda unidad fue clave para inclinar el partido. Collin Murray-Boyles sumó 22 puntos, mientras que Jamison Battle anotó 14, destacando especialmente en el último cuarto.

Battle tuvo una actuación perfecta en ese tramo, encestando todos sus lanzamientos, incluidos cuatro triples consecutivos.

Cavaliers pierden el control en el cierre

Cleveland comenzó el partido con ventaja, impulsado por Donovan Mitchell y James Harden, pero fue perdiendo consistencia con el paso de los minutos.

Harden terminó como máximo anotador de su equipo con apenas 17 puntos, mientras que Mitchell, Evan Mobley y Max Strus aportaron 15 cada uno.

El entrenador Kenny Atkinson reconoció tras el partido que los Raptors “impusieron su voluntad”, especialmente en la segunda mitad.

Un último cuarto demoledor

El partido se rompió definitivamente en los últimos 12 minutos, cuando Toronto anotó 43 puntos frente a solo 23 de Cleveland.

Barrett y Battle lideraron un parcial que dejó sin respuesta a los Cavaliers, que perdieron intensidad y concentración en el momento clave.

La serie sigue abierta

Con esta victoria, los Raptors mantienen vivas sus aspiraciones en la eliminatoria y buscarán empatar la serie en el próximo partido, que también se disputará en Toronto.

Porque claro, después de dos juegos donde parecían medio dormidos, ahora despiertan justo cuando la serie empieza a ponerse interesante. Qué timing tan conveniente.