Los macarons no perdonan. No se ajustan sobre la marcha ni se rescatan fácilmente. Pero cuando se hacen bien, el resultado es preciso: una superficie lisa, un interior ligero y ese borde característico que define la técnica.

Esta versión de macarons de vainilla con chispas toma esa base clásica y le añade un toque más relajado. Las chispas de colores no cambian la estructura, pero sí el carácter. Mantienen la delicadeza del macaron, pero con una intención más festiva.

Para lograrlo en casa, lo importante es respetar cada paso y no apresurar el proceso.

Ingredientes

1 taza de azúcar glas

3/4 taza de harina de almendra

2 claras de huevo a temperatura ambiente

1/4 taza de azúcar granulada

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de chispas de colores pequeñas

Para el relleno

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

1 1/2 tazas de azúcar glas

1 cucharada de crema o leche

1/2 cucharadita de vainilla

1 cucharada de chispas de colores

Preparación

Primero, tamiza el azúcar glas junto con la harina de almendra para eliminar grumos y obtener una mezcla fina.

Luego, bate las claras a velocidad media hasta que comiencen a espumar. Añade el azúcar poco a poco y continúa batiendo hasta lograr picos firmes.

A continuación, incorpora la vainilla y mezcla suavemente.

Después, añade los ingredientes secos en varias partes, integrando con movimientos envolventes. La mezcla debe volverse fluida, pero no líquida.

Agrega las chispas de colores y mezcla lo justo para distribuirlas.

Coloca la mezcla en una manga pastelera y forma círculos sobre una bandeja con papel para hornear.

Deja reposar los macarons a temperatura ambiente durante 30 a 45 minutos, hasta que la superficie esté seca al tacto.

Mientras tanto, precalienta el horno a 150°C.

Hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que desarrollen su característica base. Deja enfriar completamente antes de despegar.

Para el relleno, bate la mantequilla hasta que esté suave. Añade el azúcar glas, la crema y la vainilla, mezclando hasta obtener una textura cremosa. Incorpora las chispas al final.

Finalmente, rellena los macarons y únelos en pares.

Consejos útiles

Tamizar es clave. Cualquier grumo afecta la textura final.

No mezcles en exceso la masa. Debe fluir lentamente, no correr.

El reposo antes de hornear ayuda a formar la superficie lisa.

Deja madurar los macarons rellenos unas horas en refrigeración para mejorar la textura.

Al morderlos, los macarons de vainilla con chispas mantienen ese equilibrio entre lo delicado y lo festivo. La textura ligera contrasta con el relleno cremoso, mientras las chispas aportan un detalle inesperado. No son un postre improvisado, pero cuando salen bien, se nota desde el primer intento.