Rawayana concierto Bogotá: doble show lleno en el Movistar Arena

Rawayana convirtió el Movistar Arena de Bogotá en una fiesta caribeña durante dos noches consecutivas con las que dio inicio oficial a su gira internacional. La banda venezolana agotó las entradas y confirmó el momento que atraviesa dentro de la música latina.

El arranque del tour no fue casual. Bogotá fue elegida como punto de partida de esta nueva etapa, en la que el grupo presenta su más reciente álbum y un show diseñado para conectar con el público desde lo visual y lo emocional.

Rawayana concierto Bogotá: una experiencia pensada como fiesta

El espectáculo comenzó con un cortometraje que introduce elementos culturales venezolanos antes de dar paso a Alberto Montenegro, quien apareció descalzo en escena, marcando desde el inicio el tono íntimo y relajado del show.

La puesta en escena apostó por colores cálidos, plantas y visuales de playa que transformaron el recinto en una especie de celebración tropical. No era solo un concierto, era un ambiente completo pensado para desconectarse de la rutina.

Montenegro incluso invitó al público a cerrar los ojos y “manifestar algo lindo”, como si el show también tuviera un poco de terapia colectiva, porque al parecer ahora los conciertos también vienen con reflexión incluida.

Momentos que conectaron con el público

Uno de los puntos más destacados llegó cuando la banda interpretó Feriado dedicada a los asistentes que celebraban cumpleaños, antes de bajar la intensidad con Tonada por ella, definida como una carta de amor a Venezuela.

En ese momento, Montenegro dejó el escenario y se mezcló entre el público, uno de esos recursos que siempre funciona porque convierte a miles de personas en parte del show.

Invitados y cierre en modo celebración

La noche subió de nivel cuando Fonseca apareció como invitado especial para interpretar Eres mi sueño, ampliando el cruce de estilos que define esta gira.

El cierre no fue exactamente un final. Montenegro regresó como DJ, mezclando música de artistas como Juan Luis Guerra y Diomedes Díaz, extendiendo la fiesta más allá del formato tradicional de concierto.

Una gira con ambición global

El tour continuará por América y Europa, incluyendo países como España, México, Argentina y Chile, consolidando la expansión internacional de la banda.

Con este arranque, Rawayana deja claro que no solo está de gira, está en ese punto donde llena arenas, mezcla géneros sin pedir permiso y convierte cada show en algo más grande que un simple concierto.

Y sí, el after claramente empezó desde la primera canción.