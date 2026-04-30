La cantautora venezolana Zhamira continúa consolidando su crecimiento en la música con su gira internacional, luego de agotar en minutos sus presentaciones en Puerto Rico.

La artista regresó a los escenarios en el Centro de Bellas Artes de San Juan, donde dio inicio a una serie de tres conciertos con entradas completamente vendidas en tiempo récord.

Un regreso con alta demanda

El espectáculo marcó el retorno oficial de la cantante a las presentaciones en vivo, en un evento que generó gran expectativa entre sus seguidores.

Durante la velada, interpretó temas como ‘Curita para el corazón’, ‘Lista de espera’, ‘A la mitad’, ‘Mil preguntas’ y ‘Estrellita’, además de otros sencillos que forman parte de su repertorio reciente.

Invitados y momentos especiales

Uno de los momentos más destacados fue la aparición sorpresa de Jay Wheeler, quien acompañó a Zhamira en el escenario para cantar varias de sus colaboraciones.

Juntos interpretaron canciones como ‘Extrañándote’, ‘Dícelo’ y ‘Otra vez’, lo que provocó una fuerte reacción del público.

La artista también ofreció versiones acústicas de temas conocidos, incluyendo ‘Creo en ti’, del grupo Reik, así como interpretaciones de música de alabanza.

Expansión internacional de la gira

Tras completar sus presentaciones en Puerto Rico, la gira continuará en distintas ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa.

El recorrido incluye paradas en Miami, Orlando y Nueva York, además de presentaciones en Santo Domingo y Buenos Aires.

En junio, el tour seguirá por Chile y Perú antes de retomar nuevas fechas en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica durante los meses de julio y agosto.

Presentaciones en España

Como parte de su expansión, la artista también llevará su música a España en septiembre, con conciertos programados en Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Madrid.

Con este recorrido, Zhamira refuerza su presencia internacional y continúa conectando con audiencias en distintos mercados, consolidando su propuesta dentro de la música latina actual.