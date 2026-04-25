Spurs remontan a Blazers y toman ventaja en la serie de playoffs

Spurs vs Blazers playoffs dejó un giro inesperado este viernes, cuando San Antonio remontó una desventaja de 15 puntos para vencer 120-108 a Portland y colocarse arriba 2-1 en la serie de primera ronda del Oeste.

Sin Victor Wembanyama en cancha, los jóvenes Stephon Castle y Dylan Harper tomaron el control del partido y cambiaron el rumbo en el momento clave.

Spurs vs Blazers playoffs: remontada en el último cuarto

Los Spurs llegaron a estar abajo 82-67 en el tercer período, pero reaccionaron con fuerza en el último cuarto, donde impusieron ritmo y efectividad.

Castle lideró la ofensiva con 11 puntos en ese tramo decisivo, guiando una remontada que terminó desbordando a los Blazers.

El equipo texano cerró el partido con un impresionante 67.8 por ciento de acierto en el último segmento, una cifra que básicamente explica todo.

Jóvenes figuras marcan la diferencia

Stephon Castle, de 21 años, firmó 33 puntos con gran eficiencia en tiros de campo, mientras que Dylan Harper, con 27 puntos y nueve rebotes, tuvo la mejor actuación de su carrera.

Harper además hizo historia al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en superar los 20 puntos desde el banquillo en un partido de playoffs.

También aportaron De’Aaron Fox con 18 puntos y Luke Kornet, quien respondió como titular con un doble-doble ante la ausencia de Wembanyama.

Portland no sostuvo la ventaja

Los Blazers, que habían empatado la serie en el segundo juego, parecían encaminados a tomar el control tras su dominio en el tercer cuarto.

Jrue Holiday lideró con 29 puntos y Scoot Henderson sumó 21, pero el equipo no logró sostener el ritmo en el cierre.

Las dificultades desde el triple, con apenas un acierto en siete intentos en el último cuarto, terminaron abriendo la puerta a la remontada de San Antonio.

Lo que viene en la serie

El cuarto partido se disputará nuevamente en Portland, donde los Blazers intentarán reaccionar para evitar quedar en desventaja más amplia.

Mientras tanto, los Spurs ya demostraron algo importante, incluso sin su estrella: tienen suficiente talento joven como para complicarle la vida a cualquiera cuando el partido se pone serio.