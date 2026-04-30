Casi dos décadas después de convertirse en un fenómeno cultural, El Diablo Viste a la Moda 2 ya es una realidad y promete revivir uno de los universos más icónicos del cine moderno. La esperada secuela llegará a los cines el 1 de mayo, marcando el regreso de un elenco que definió toda una era.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a sus inolvidables personajes, llevando nuevamente al público al mundo competitivo, elegante y despiadado de la revista Runway en Nueva York. El regreso no es menor. La primera película, estrenada en 2006, recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo dos nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Streep.

En El Diablo Viste a la Moda 2, la expectativa no solo gira en torno a la historia, sino también a la evolución de sus personajes. Miranda Priestly sigue siendo una figura dominante en la industria, mientras que Andy y Emily regresan en un contexto completamente distinto, en un mundo donde la moda y los medios han cambiado radicalmente.

El impacto de la primera película fue mucho más allá de la taquilla. Su influencia en la cultura pop, el estilo y la forma en que se percibe la industria de la moda sigue vigente. Elementos como el vestuario, liderado en su momento por Patricia Field, se convirtieron en referencia global.

La secuela también cuenta con el regreso de productoras clave como Wendy Finerman y Karen Rosenfelt, lo que refuerza la continuidad del proyecto y su conexión con el éxito original.

Con el estreno a la vuelta de la esquina, El Diablo Viste a la Moda 2 se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del año, especialmente para una audiencia que creció con la historia original y ahora busca ver cómo evoluciona ese universo.

Nueva York vuelve a ser el escenario, la moda vuelve a ser el lenguaje, y Miranda Priestly… probablemente no ha perdido ni una sola de sus reglas.