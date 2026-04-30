Menu
Home/Farándula/“El Diablo Viste a la Moda 2”: todo lo que debes saber del regreso más esperado al cine

“El Diablo Viste a la Moda 2”: todo lo que debes saber del regreso más esperado al cine

Facebook
Twitter
Pinterest
(De izquierda a derecha): Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andie Sachs (Anne Hathaway) en «El diablo viste de Prada 2», de 20th Century Studios. Foto de Macall Polay. © 2025 20th Century Studios. Todos los derechos reservados.Foto cortesía HM communications.

Casi dos décadas después de convertirse en un fenómeno cultural, El Diablo Viste a la Moda 2 ya es una realidad y promete revivir uno de los universos más icónicos del cine moderno. La esperada secuela llegará a los cines el 1 de mayo, marcando el regreso de un elenco que definió toda una era.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a sus inolvidables personajes, llevando nuevamente al público al mundo competitivo, elegante y despiadado de la revista Runway en Nueva York. El regreso no es menor. La primera película, estrenada en 2006, recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo dos nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Streep.

En El Diablo Viste a la Moda 2, la expectativa no solo gira en torno a la historia, sino también a la evolución de sus personajes. Miranda Priestly sigue siendo una figura dominante en la industria, mientras que Andy y Emily regresan en un contexto completamente distinto, en un mundo donde la moda y los medios han cambiado radicalmente.

El impacto de la primera película fue mucho más allá de la taquilla. Su influencia en la cultura pop, el estilo y la forma en que se percibe la industria de la moda sigue vigente. Elementos como el vestuario, liderado en su momento por Patricia Field, se convirtieron en referencia global.

La secuela también cuenta con el regreso de productoras clave como Wendy Finerman y Karen Rosenfelt, lo que refuerza la continuidad del proyecto y su conexión con el éxito original.

Con el estreno a la vuelta de la esquina, El Diablo Viste a la Moda 2 se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del año, especialmente para una audiencia que creció con la historia original y ahora busca ver cómo evoluciona ese universo.

Nueva York vuelve a ser el escenario, la moda vuelve a ser el lenguaje, y Miranda Priestly… probablemente no ha perdido ni una sola de sus reglas.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Britney Spears enfrenta cargos por conducción temeraria tras arresto en California
April 30, 5:22 PM
By
Farándula
Nueva serie revelará grabaciones inéditas de la princesa Diana
April 30, 5:00 PM
By
Farándula
Zhamira continúa su gira internacional tras agotar conciertos en Puerto Rico
April 30, 4:10 PM
By
Farándula
Yandel abrirá en Puerto Rico la serie global ‘Amazon Music City Sessions’
April 30, 4:00 PM
By
Farándula
Series destacadas de mayo: regresos, estrenos y grandes apuestas en streaming
April 30, 9:40 AM
By
Farándula
Cassandra Mayela Allen transforma el arte textil en un acto colectivo en Nueva York
April 30, 9:20 AM
By
Farándula
Rosalía será reconocida como Compositora Internacional del Año en los Ivors 2026
April 30, 6:00 AM
By
Farándula
Eladio Carrión anuncia ‘Corsa’, su nuevo álbum con colaboraciones destacadas
April 29, 1:09 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *