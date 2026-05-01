El pollo tipo popcorn tiene algo directo. No pretende ser elegante, pero cuando está bien hecho, no hace falta nada más. El tamaño pequeño lo hace fácil de comer, pero también exige precisión. Si la fritura falla, se nota de inmediato.

La clave está en la textura. El exterior debe ser crujiente desde el primer momento y mantenerse así, incluso después de añadir la salsa. La carne, por dentro, debe quedar jugosa. El contraste es lo que define el plato.

Para hacerlo en casa, lo importante es cuidar el rebozado y la temperatura del aceite.

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo en cubos pequeños

1 taza de harina de trigo

1/2 taza de fécula de maíz

1 huevo

1/2 taza de leche

1 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Para la salsa BBQ

1/2 taza de salsa BBQ

1 cucharada de miel

1 cucharadita de vinagre

Preparación

Primero, en un recipiente, mezcla el huevo con la leche, la sal y la pimienta. Añade los trozos de pollo y deja reposar unos minutos.

Mientras tanto, en otro recipiente, combina la harina, la fécula de maíz, el pimentón y el ajo en polvo.

Luego, retira el pollo de la mezcla líquida y pásalo por los ingredientes secos, cubriendo bien cada pieza.

A continuación, calienta el aceite a fuego medio-alto. Fríe el pollo en tandas, evitando saturar la sartén, hasta que esté dorado y crujiente.

Después, retira y coloca sobre papel absorbente.

Para la salsa, mezcla la BBQ con la miel y el vinagre hasta obtener un equilibrio entre dulce y ácido.

Finalmente, puedes servir el pollo con la salsa aparte o mezclarlo ligeramente justo antes de servir.

Consejos útiles

No frías demasiado pollo al mismo tiempo. Baja la temperatura del aceite.

La fécula de maíz ayuda a lograr una textura más crujiente.

Si quieres más textura, puedes repetir el rebozado.

Sirve de inmediato para mantener el crujiente.

Recién hecho, el pollo tipo popcorn crujiente tiene ese contraste que lo hace funcionar. Exterior firme, interior jugoso y una salsa que acompaña sin ocultar. Es simple, pero cuando está bien ejecutado, no necesita nada más para desaparecer del plato.