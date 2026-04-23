En la costa peruana, los choros a la chalaca son casi inevitables. Aparecen en mercados, en restaurantes y en mesas donde el mar está siempre presente. No buscan imponerse con técnica, sino con frescura. Cada ingrediente tiene que estar en su punto porque no hay nada que lo oculte.

El plato gira alrededor del contraste. El mejillón aporta profundidad, mientras la mezcla de cebolla, tomate y limón corta, refresca y equilibra. Es directo, pero muy preciso. Cuando se hace bien, cada cucharada tiene claridad.

Para prepararlo en casa, lo importante es trabajar rápido y con ingredientes frescos.

Ingredientes

12 mejillones frescos

1/2 cebolla morada finamente picada

1 tomate pequeño en cubos pequeños

1 ají amarillo finamente picado

Jugo de 2 limones

2 cucharadas de cilantro fresco picado

1 cucharada de maíz cocido (choclo)

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, limpia bien los mejillones bajo agua fría, retirando cualquier impureza.

Luego, colócalos en una olla con un poco de agua y cocínalos a fuego medio hasta que se abran. Retira y deja enfriar. Desecha los que no se abran.

Mientras tanto, en un recipiente, mezcla la cebolla, el tomate, el ají, el maíz y el cilantro.

A continuación, añade el jugo de limón, la sal y la pimienta. Mezcla bien y deja reposar unos minutos para que los sabores se integren.

Después, coloca cada mejillón en su concha y añade una cucharada de la mezcla por encima.

Finalmente, sirve de inmediato para mantener la frescura.

Consejos útiles

Usa mejillones muy frescos. El plato depende de eso.

Corta todo en tamaño pequeño y uniforme para mejor textura.

No prepares con demasiada anticipación. Pierde frescura rápidamente.

Ajusta el limón al final para evitar exceso de acidez.

Servidos al momento, los choros a la chalaca tienen una frescura que no admite espera. El limón resalta todo, la cebolla aporta textura y el mejillón sostiene el plato. No hay exceso ni distracción. Es un equilibrio limpio que funciona desde el primer bocado.