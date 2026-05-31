El smash burger se reconoce por una cosa antes que por cualquier otra: la costra dorada que se forma cuando la carne toca una plancha muy caliente. No se trata de una hamburguesa gruesa ni de una carne moldeada con demasiada delicadeza. Aquí la técnica es directa: presionar, dorar y dejar que el calor haga su trabajo.

En esta versión, el cheddar se funde sobre la carne y la cebolla caramelizada aporta dulzor, profundidad y textura. El pan tostado sostiene todo sin competir. Es una hamburguesa sencilla, pero exige atención en los detalles: carne fría, sartén bien caliente y poco movimiento una vez que toca la superficie.

Para que el smash burger quede bien, hay que trabajar rápido y no tener miedo al dorado intenso.

Ingredientes para el smash burger

600 g de carne molida de res, preferiblemente 80/20

4 panes para hamburguesa

4 rebanadas de queso cheddar

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra

2 cucharadas de mantequilla para tostar el pan

Pepinillos, salsa o mostaza al gusto

Para la cebolla caramelizada

2 cebollas grandes en láminas finas

1 cucharada de aceite

1 cucharada de mantequilla

1 pizca de sal

1 cucharadita de azúcar opcional

Preparación

Primero, prepara la cebolla caramelizada. Calienta el aceite y la mantequilla en una sartén a fuego medio. Añade las cebollas y una pizca de sal.

Luego, cocina lentamente durante 25 a 30 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que la cebolla esté suave, dorada y dulce. Si quieres intensificar el color, añade una cucharadita de azúcar a mitad de cocción.

Mientras tanto, divide la carne en 4 porciones iguales y forma bolas sueltas. No las compactes demasiado. La textura ayuda a que los bordes queden irregulares y crujientes.

Después, calienta una plancha o sartén de hierro a fuego alto. Debe estar muy caliente antes de colocar la carne.

A continuación, coloca una bola de carne sobre la plancha y presiónala con una espátula firme hasta formar una hamburguesa delgada. Sazona con sal y pimienta.

Cocina sin mover durante 2 a 3 minutos, hasta que los bordes estén bien dorados. Luego, raspa con la espátula para despegar la carne sin perder la costra.

Voltea, coloca una rebanada de cheddar encima y cocina 1 minuto más, hasta que el queso se funda.

Finalmente, tuesta los panes con mantequilla y arma cada smash burger con la carne, la cebolla caramelizada, pepinillos y salsa al gusto.

Consejos útiles

Usa carne 80/20. La grasa ayuda a formar la costra y mantiene la carne jugosa.

No presiones la carne después de voltearla. El smash se hace solo al inicio.

La sartén debe estar muy caliente. Si no lo está, la carne se cuece en vez de dorarse.

Usa una espátula fuerte para despegar bien la costra de la plancha.

Tuesta el pan para que resista mejor el jugo, el queso y la cebolla.

Cómo servir el smash burger

El smash burger se sirve caliente, apenas armado, cuando el queso todavía está fundido y la carne conserva los bordes crujientes. Acompáñalo con papas fritas, pepinillos, aros de cebolla o una ensalada de col sencilla.

Al morderlo, debe sentirse directo: pan suave, carne dorada, cheddar fundido y cebolla dulce. No necesita demasiados ingredientes. Su fuerza está en la técnica y en ese contraste entre costra intensa, queso cremoso y pan tostado.