El ajonjolí para los huesos puede ser una buena opción dentro de una alimentación equilibrada, especialmente para quienes buscan sumar fuentes vegetales de calcio y otros minerales importantes. También conocido como sésamo, esta pequeña semilla tiene un perfil nutricional interesante, aunque conviene entender sus beneficios sin caer en promesas exageradas.

El ajonjolí contiene calcio, un mineral esencial para mantener huesos y dientes fuertes. Sin embargo, no todo el calcio de los alimentos se absorbe de la misma manera. En el caso de algunas semillas y alimentos vegetales, ciertos compuestos naturales pueden reducir parcialmente la absorción. Aun así, el ajonjolí sigue siendo una alternativa vegetal valiosa, sobre todo cuando se consume como parte de una dieta variada que incluya otros alimentos ricos en nutrientes.

Además del calcio, el ajonjolí aporta magnesio y fósforo, dos minerales que también participan en la formación y mantenimiento del tejido óseo. El magnesio ayuda en procesos relacionados con la función muscular y el metabolismo del calcio, mientras que el fósforo forma parte de la estructura mineral de los huesos. Por eso, hablar de ajonjolí para los huesos no se limita solo al calcio.

Esta semilla también contiene zinc y cobre, minerales involucrados en funciones del sistema inmune, la reparación de tejidos y distintos procesos celulares. Aunque se necesitan en cantidades pequeñas, forman parte de una nutrición completa y pueden apoyar el mantenimiento general del organismo.

Otro punto a favor del ajonjolí es su contenido de antioxidantes y grasas saludables. Estos componentes no “reparan” los huesos por sí solos, pero pueden contribuir a una alimentación de mejor calidad, especialmente si se usan para reemplazar ingredientes menos nutritivos. Agregar ajonjolí a ensaladas, yogur natural, avena, vegetales, panes integrales o preparaciones caseras puede ser una forma sencilla de aumentar su consumo.

Para aprovecharlo mejor, muchas personas prefieren consumirlo molido, en pasta de sésamo o tahini, ya que las semillas enteras pueden pasar por el sistema digestivo sin descomponerse por completo. También es importante recordar que el ajonjolí puede causar alergias en algunas personas, por lo que quienes tengan antecedentes de reacciones alimentarias deben tener precaución.

El ajonjolí para los huesos no es un remedio milagroso ni sustituye una dieta completa, actividad física, vitamina D o controles médicos. Pero sí puede sumar, y bastante, cuando se integra con sentido común a la alimentación diaria. En temas de salud ósea, los pequeños hábitos sostenidos suelen pesar más que cualquier alimento aislado.