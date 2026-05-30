El olor del maíz caliente, el vapor que sale al levantarlo de la olla o la parrilla y esa mezcla de crema, queso, chile y limón forman una escena muy reconocible en México. Los elotes mexicanos no son solo una guarnición. Son antojo de calle, feria, parque y reunión familiar.

La preparación puede cambiar según la región y el gusto de cada quien. Algunos prefieren el elote hervido, otros lo quieren asado, con ese toque tostado que intensifica el dulzor natural del maíz. Lo importante es que el grano quede tierno, la cobertura se adhiera bien y el chile aporte carácter sin tapar todo lo demás.

Para hacer buenos elotes mexicanos en casa, conviene trabajar con maíz fresco y servirlos apenas estén listos.

Ingredientes para los elotes mexicanos

4 elotes frescos, pelados

1/3 taza de mayonesa

1/3 taza de crema mexicana o crema agria

1 taza de queso cotija rallado o desmoronado

1 cucharadita de chile en polvo

1/2 cucharadita de pimentón ahumado opcional

1 limón cortado en gajos

Sal al gusto

Cilantro fresco picado opcional

Palitos de madera para servir opcional

Preparación

Primero, cocina los elotes. Puedes hervirlos en agua con sal durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernos, o asarlos en una parrilla o sartén caliente hasta que algunos granos se doren.

Luego, mezcla en un recipiente pequeño la mayonesa y la crema hasta obtener una salsa uniforme. Esta base debe quedar cremosa, pero fácil de untar.

Después, coloca el queso cotija en un plato amplio. En otro recipiente, combina el chile en polvo con el pimentón ahumado si decides usarlo.

A continuación, unta cada elote caliente con la mezcla de crema y mayonesa. Hazlo mientras el maíz todavía está tibio para que la cobertura se adhiera mejor.

Luego, pasa los elotes por el queso cotija, cubriendo bien todos los lados.

Finalmente, espolvorea con chile al gusto, añade unas gotas de limón y sirve de inmediato. Si quieres, termina con cilantro fresco picado.

Consejos útiles

Usa elotes frescos y tiernos. Si el maíz está seco, la textura final no será la misma.

Si los asas, gira los elotes con frecuencia para que se doren sin quemarse demasiado.

El queso cotija aporta sal y textura. Si no lo encuentras, puedes usar queso fresco bien desmoronado, aunque el sabor será más suave.

No añadas demasiado chile desde el inicio. Es mejor servir más aparte para que cada persona ajuste a su gusto.

Para una cobertura más ligera, usa más crema y menos mayonesa.

Cómo servir los elotes mexicanos

Los elotes mexicanos se sirven calientes, con limón extra y chile al lado. Funcionan muy bien en parrilladas, fiestas al aire libre, celebraciones de verano o como antojo para una tarde sin demasiada planificación.

Al morderlos, el maíz debe sentirse dulce y jugoso, con la crema envolviendo cada grano, el queso aportando sal y el limón levantando todo el sabor. Es una receta sencilla, pero cuando está bien hecha, tiene exactamente lo que debe tener: contraste, frescura y ese desorden delicioso que hace imposible comerla con demasiada elegancia.